Jari-Matti Latvala ja Kalle Rovanperä kommentoivat Safari-rallin alkua – ”Monessa kohtaa kuskista kiinni”

Klassikkokisa palasi MM-sarjaan 19 vuoden tauon jälkeen.

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan WRC-talli sai torstaina loistavan aloituksen 19 vuoden tauon jälkeen rallin MM-sarjaan palanneeseen Safari-ralliin. Toyota nappasi Kenian MM-rallin avauspätkältä, vajaan viiden kilometrin yleisöpyöritykseltä kolmoisvoiton.

MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier oli ykkönen kolmen kymmenyksen erolla ennen Kalle Rovanperää. Elfyn Evans täydensi tiimin kolmoisvoiton 0,7 sekuntia Ogieria hitaampana.

– Tämä oli aika nautittava yleisöpätkä. Vielä eilen testipätkällä meillä oli vähän töitä auton säätöjen kanssa, mutta saimme etähuollon avulla tehtyä muutoksia autoon. Fiilis oli jo parempi, Rovanperä kommentoi pääkaupunki Nairobin lähettyvillä ajetun avauserikoiskokeen jälkeen.

– Viikonlopusta on tulossa kova. Tämä on vähän niin kuin kestävyyskisa, missä autosta on pidettävä huolta. Silti kilpailu on aika lyhyt vanhaan verrattuna, joten myös puskea pitää täysillä. Katsotaan sitten perjantaina, mitä sieltä oikein tulee, kun ajetaan ensimmäiset kunnon pätkät, nuori jyväskyläinen jatkoi.

Hyundain Ott Tänak oli avauserikoiskokeen neljäs 2,5 sekuntia kärkeä perässä. Tallikaveri Thierry Neuville oli viides viisi sekuntia Ogierin takana.

Tallipomo Latvala oli tyytyväinen miehistönsä esityksiin, mutta huomautti, että vasta ensimmäiset kilometrit ovat takana raastavasta kisasta.

– Olihan se hyvä startti meille, mutta huomenna vasta nähdään, missä me olemme oikeasti vauhdin suhteen. Olin itse nuotituksessa mukana ja voin sanoa, että vanha Safarin henki on ehdottomasti olemassa. Nyt pätkät vain ovat lyhyempiä ja tiet suljettuja, Latvala summasi.

– On pakko yrittää suojella autoa mahdollisimman hyvin. Meillä on ainakin vankempi etusäleikkö ja vahvempi pohjapanssari kuin muissa ralleissa. Silti monessa kohtaa se on kuskista kiinni, että pystyykö hän varjelemaan autoa vai ei.