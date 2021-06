Mieletöntä MM-rallihistoriaa: Safari-rallin ajaa 91-vuotias kuski – muistetaan suomalaisten kovana kilpakumppanina 50 vuoden takaa

Puolan rallilegenda Sobieslaw Zasada, 91, osallistuu Safari-ralliin kilpailijana.

Torstaina alkavassa Safari-rallissa Keniassa tehdään hurjaa rallihistoriaa.

MM-kalenteriin palanneeseen kilpailuun starttaa kaikkien aikojen vanhin MM-sarjan osakilpailuun osallistuva kuski, 91-vuotias puolalainen Sobieslaw Zasada.

Rallin ystävät muistavat Zasadan 1960- ja 1970-lukujen rallipoluilta, jolloin hän oli yksi suurimmista kuskitähdistä. Zasada voitti rallin Euroopan mestaruuden 1966, 1967 ja 1971. Kun Hannu Mikkola voitti Safari-rallin ensimmäisenä ei-afrikkalaisena kuljettajana 1972, Zasada oli kisan toinen.

Puolan kommunistivallan kaaduttua Zasada teki sievoisen omaisuuden autoalalla. Hän osallistui vapaa-ajallaan vielä ralleihin ja ajoi Safarissa viimeksi vuonna 1997.

Zasada perusteli tämän vuoden osallistumistaan WRC.comille. Hän sanoi pitäneensä Safari-rallista aina todella paljon.

– Olen todella utelias näkemään, miltä kisa näyttää nykymuodossaan. Siksi päätin lähteä, Zasada sanoi.

Sobieslaw Zasada vauhdissa kesäkuun alun testeissään.

Zasadan kunnian päivistä Safari-ralli on muuttunut paljon. Hän muisteli ajaneensa vuoden 1972 kisassa yhteensä 6 840 kilometriä ja kolme päivää ilman taukoja. Nyt ohjelmassa on yhteensä 18 erikoiskoetta, joiden yhteismitta on 320 kilometriä.

Hän myönsi tämän vuoden kilpailun olevan iso haaste.

– Tavoitteeni on vain päästä maaliin asti, Zasada sanoi.

Zasadan ohella Safari-ralliin osallistuu hänen 37-vuotias lapsenlapsensa Daniel Chwist.