MM-rallissa rytisi taas! Suomalaisyllättäjä nousi upeisiin asemiin Sardiniassa

Jari Huttunen nousi upeisiin asemiin Sardinian MM-rallissa.

WRC2-autolla ajava Jari Huttunen on noussut viidenneksi Sardinian MM-rallissa. Huttunen paransi yhden sijan, kun kakkosena ajanut espanjalainen Dani Sordo ajoi ulos kisan 15. erikoiskokeella.

Sordo ajoi yhden vasemmalle kääntyvän mutkan pitkäksi ja vioitti Hyundaitaan. Hän ei pystynyt jatkamaan kilpailua.

Toyotalla on kilpailussa kaksoisjohto, sillä ranskalainen Sebastien Ogier jatkaa kärjessä ja britti Elfyn Evans nousi toiseksi. Ogierin ero Evansiin on 40,4 sekuntia. Kolmanneksi nousi Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville, joka on runsaan minuutin päässä kärjestä.

Hyundailla ajavan Huttusen ero kärkeen on lähes kahdeksan minuuttia. WRC-autoilla ajavien Kalle Rovanperän ja Teemu Sunisen kisa meni pilalle eilisten keskeytysten takia, mutta molemmat jatkavat rallia kymmenien minuuttien päässä kärjestä.