EK14: Ogier tykittää kärjessä Sardiniassa – suomalaiset kaukana

Sebastian Ogier johtaa Sardinian MM-rallia 14 erikoiskokeen jälkeen.

Sebastien Ogierilla on lentokeli Sardiniassa.

Sebastien Ogier jatkaa kärjessä Sardinian MM-rallissa, kun toista kisapäivää on jäljellä kaksi erikoiskoetta. Ranskalaisella Ogierilla on 24,6 sekunnin johto espanjalaiseen Dani Sordoon. Kärkikolmikon täydentää britti Elfyn Evans, joka on 14 erikoiskokeen jälkeen 39,7 sekunnin päässä Toyota-tallikaveristaan Ogierista. Sordo ajaa Hyundailla, kuten neljäntenä oleva belgialainen Thierry Neuville.

Rallin kärkitaistelu sai muotonsa, kun virolainen Ott Tänak keskeytti 12. erikoiskokeella. Tänak osui reitillä isoon kiveen, ja auton vauriot estivät matkanteon.

Suomalaisittain mielenkiinto kohdistuu WRC2-autolla ajavaan Jari Huttuseen, joka on kokonaiskilpailussa kuudentena. Hyundailla ajavan Huttusen ero kärkeen on yli seitsemän minuuttia. WRC-autoilla ajavien Kalle Rovanperän ja Teemu Sunisen kisa meni pilalle eilisten keskeytysten takia, mutta molemmat jatkavat rallia kymmenien minuuttien päässä kärjestä.