Marcus Grönholm, 53, kyllästyi takapihan ankeaan näkymään – keksi hurjan suunnitelman: ”Seitsennumeroinen summa”

Rallieläkeläinen kertoo satsanneensa sijoittajakumppaniensa yhteensä seitsennumeroisen summan inkoolaishankkeeseen.

Ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari Marcus ”Bosse” Grönholm tunnetaan miehenä, joka ei vasarahommista juuri perusta – paitsi jos sellaisia tarvitaan autojen fiksaamisessa. Autot ovat olleet hänelle pienestä pitäen elämäntapa, sammumaton intohimo.

Nyt, kaikessa hiljaisuudessa, Grönholm on kuitenkin tehnyt sellaisen uuden aluevaltauksen, johon miehen ei olisi äkkiseltään uskonut ryhtyvän. Rallieläkeläinen on nimittäin lähtenyt isolla kädellä mukaan rakennusbisnekseen – ei tosin vasaranheiluttajan vaan eräänlaisen mestarin roolissa.

Katseet kääntyvät Grönholmin, 53, kotikuntaansa Inkooseen vuonna 2007 rakennuttaman kauppakeskus Strandin takapihalle.

– Kauppakeskus on komealla paikalla meren rannassa, mutta itse ranta-alue on näyttänyt omaan silmääni rumalta. Siellä kasvaa paljon kaislikkoa, ja se on muutenkin sellaista joutomaata, mikä on aina vaivannut itseäni, Grönholm aloittaa.

– Mietin pitkään, että mitä asialle voisi tehdä. No, sitten mä yksi kaunis päivä keksin, että jospa siihen rakennettaisiin uutta asutusta. Ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että juhannukseen 2022 menneessä alueelle nousee ensimmäiset kaksi pienkerrostaloa.

Nelikerroksisiin kerrostaloihin tulee asuntoja, joiden koot vaihtelevat 42 ja 106 neliön välillä. Ne sijaitsevat aivan kauppakeskuksen kupeessa.

– Elämäni on pyörinyt niin paljon rallin parissa, että tällainen uusi homma tuntuu jännältä, toki mukavaltakin, Grönholm sanoo.

– Olen toki aiemminkin sijoittanut jonkin verran rakennushankkeisiin, mutta tämä on ihan eri koko luokan projekti, ja olen siinä nyt itse tosi tiiviisti mukana.

Näille inkoolaismaille Marcus Grönholmin ideoimat pienkerrrostalot nousevat juhannukseen 2022 mennessä.­

Projekti on kokonaisuudessaan useamman kymmenen miljoonan euron suuruinen. Sen veturina alusta asti toiminut Grönholm on kertomansa mukaan ottanut tietoisen riskin.

– Olen sijoittajakumppanieni kanssa satsannut hankkeeseen yhteensä seitsennumeroisen summan. Loppurahoituksesta vastaa pankki sekä muutamat muut sijoittajat, rallilegenda kertoo.

– Jännää tässä on pitänyt koronaepidemiankin vuoksi. Se kun iski projektin kannalta tosi uhkaavaan saumaan keväällä 2020. Aikansa mietitytti, sillä se olisi harmittanut, jos siihen mennessä satsatut eurot olisivat palaneet savuna ilman. Nyt näyttää onneksi hyvältä, kauppoja on saatu aikaiseksi.

Kun Grönholmista on kyse, keskustelu siirtyy ennen pitkää ralliin. Perustamansa GRX-tallin johtajana toimiva Grönholm odottaa jo kuumeisesti kesällä starttaavaa rallicrossin MM-sarjaa. Hänen Niclas-poikansa ajaa MM-sarjassa GRX:n riveissä ja tavoittelee maailmanmestaruutta.

– Odottavan aika on tällä kertaa tosi pitkä, kiitos koronan, jonka vuoksi MM-sarja jää tänäkin vuonna aika tyngäksi. Mutta tällä tietoa heinäkuussa viimein startataan, ja hienoa, että ylipäätään pystytään ajamaan, Grönholm muistuttaa.

– Ralli on mulle edelleen elämäntapa, jota ilman olisi vaikea hengittää normaalisti.

Ralli on Marcus Grönholmille edelleen elämäntapa, jota ilman hän ei kertomansa mukaan hengittäisi normaalisti.­

Tätä nykyä rallimanagerinakin tunnetun Grönholmin suojatti Jari Huttunen juhli viime kauden päätteeksi WRC3-luokan mestaruutta. Huttusesta on povattu uutta tähteä Hyundain WRC-talliin, mutta viime aikoina matkaan on tuonut mutkia nuori ruotsalais-norjalaiskuski Oliver Solberg, joka on säväyttänyt WRC2-luokassa.

Rallin MM-kultaa 2003 juhlineen Petter Solbergin pojan odotetaan nousevan Hyundain tehdastiimiin heti, kun jokin sen nykyisistä vakiokuskeista jättää MM-sarjan tai siirtyy toiseen talliin. Siinä tapauksessa Grönholmin suojatti joutuisi jälleen odottamaan vuoroaan, vaikka hänellä on jo pitkään ollut jalka tehdastiimin oven välissä.

– Oliver on antanut vahvoja näyttöjä, mutta myös Jarilla on edelleen vahvat mahdollisuudet nousta MM-kuskiksi seuraavassa aallossa. Kun kaasu pysyy lattiassa ja auto tiellä, niin kyllä tekijämiehelle aina ennen pitkää paikka löytyy, Grönholm näkee.

– Oma seikkailuni yksityistiimin kuskina kesti aikanaan älyttömän pitkään, eli kaikki on Jarinkin kohdalla yhä mahdollista.

Portugalin MM-ralli kaasutellaan tulevana viikonloppuna. Siellä Huttunen ei aja, mutta on mukana sen jälkeisessä Sardinian osakisassa.