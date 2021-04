MM-rallia johtanut Sebastien Ogier kolaroi siviiliauton kanssa – epäonninen turma tallentui katsojan videolle

Sebastien Ogier kolaroi siviiliauton kanssa matkalla erikoiskokeelle.

Kroatian MM-rallia johtanut Sebastien Ogier koki kovan kolauksen matkalla Zagrebin huoltoalueelta sunnuntain ensimmäiselle erikoiskokeelle.

Seitsenkertainen maailmanmestari Ogier, 37, kolaroi siviiliauton kanssa kaupunkiliikenteessä. Moottoriurheilutoimittaja Marijan Malcevic jakoi katsojan tilanteesta kuvaaman videon Twitterissä. Videolta näkyy, kuinka Ogier vaihtaa kaistaa ja takaa tullut auto osuu häntä kylkeen.

Toyota-tallin mukaan kukaan ei loukkaantunut turmassa ja Ogier pystyi jatkamaan rallia. Hänen Yariksensa kartanlukijan puoleinen ovi meni kuitenkin pahasti lyttyyn, ja vaurio saattoi vaikuttaa Ogierin ajosuoritukseen. Hän menetti aamun erikoiskokeissa kärkipaikkansa tallitoveri Elfyn Evansille.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertasi tapahtunutta WRC:n haastattelussa.

– Sebastien oli siirtymässä päivän ensimmäiselle erikoiskokeelle ja tapahtui onnettomuus tieosuudella. Auto toimii ja kaikki ovat kunnossa, joten ei mitään liian vakavaa. Auton ovessa voi nähdä selvästi vauriot, ovi ei ole täysin siinä missä pitäisi, Latvala sanoi.

Oven kolhut vaikuttivat auton aerodynamiikkaan. Kovassa vauhdissa ohjaamoon pääsee ilmavirtaus.

– Se saattaa häiritä kakkoskuskia. Ja ehkä auton sisälle tulee hieman pölyä, sen vuoksi hän [kakkoskuski Julien Ingrassia] käytti suojalaseja.

Ensimmäistä kauttaan tallipäällikkönä toimivalta Latvalalta kysyttiin, kuinka hän on hoitanut tilanteen.

– On tämä vaikeaa. Olen kävellyt ympäriinsä ja juonut kahvia. Ei ole helppoa kun ei voi tehdä itse mitään, haluaisin todella olla itse siellä. Mutta näin tämä on, minun on hoidettava homma täältä käsin, Latvala sanoi.