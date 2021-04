Kroatian MM-ralli jatkuu hyvin tiukkana – IS seuraa rallilauantain tapahtumia

Ilta-Sanomat seuraa Kroatian MM-rallin lauantain tapahtumia.

Ilta-Sanomat seuraa tässä artikkelissa Kroatian MM-rallin lauantain tapahtumia. Lauantaihin lähdetään hyvin jännittävissä asetelmissa perjantain kahdeksan erikoiskokeen jälkeen.

Lauantaina ajetaan kahdeksan erikoiskoetta seuraavasti:

EK 9, 20,30 km, kello 9.29

EK 10, 20,77 km, klo 10.17

EK 11, 11,11 km, klo 11.10

EK 12, 8,78 km, klo 12.08

EK 13, 20,30 km, klo 15.29

EK 14, 20,77 km, klo 16.17

EK 15, 11,11 km, kello 17.10

EK 16, 8,78 km, kello 18.08

Kahdeksan erikoiskokeen jälkeen rallia johtaa Hyundain Thierry Neuville. Perjantain lopuksi pohja-aikoja paukuttanut Toyotan Sebastien Ogier on toisena 7,7 sekunnin päässä. Kolmas on Toyotan Elfyn Evans, joka on vain 0,3 sekuntia jäljessä tallikaveriaan Ogieria. WRC2-luokan Ford-mies Teemu Suninen on 12:na.

Kalle Rovanperä ajoi rallin avauserikoiskokeella ulos. Perjantai-iltana Toyota kertoi, ettei suomalainen voi ajaa lauantaina auton vaurioiden vuoksi.

Lauantain seuranta aukeaa alle.