Kalle Rovanperä kertoo ulosajoon johtaneista hetkistä – ”Ihan oma ajovirhe se oli”

Ulosajossa ryttääntyneen auton kunto ei salli suomalaisen jatkamista viikonloppuna.

Toyotan Kalle Rovanperä keskeytti Kroatian MM-rallin jo ensikilometreillä perjantaina. Nuori jyväskyläläinen ehti ajaa avauserikoiskoetta reilut viisi kilometriä, kunnes Yaris WRC lipsahti ojaan.

– Olimme jo aika lähellä avauspätkän maalia. Siinä oli tosi liukas viimeinen alamäki, mikä oli kyllä nuotissa. Pitoa oli vaikea tietää. Jouduin taistelemaan alusta asti aliohjaamisen kanssa, Rovanperä aloitti selvityksensä.

– Siinä viimeisessä jarrutuksessa en päässyt yhtään linjalle. Tulin varmaan liian kovaa ja kun auto myös aliohjasi, en saanut käännettyä mutkaan. Ihan oma ajovirhe se oli. En vain saanut pelastettua tilannetta.

Rovanperän kilpuri meni niin rujoon kuntoon ulosajossa, ettei suomalaiskuski voi jatkaa kilpailua enää lauantaina. Näin ollen MM-sarjan johtajana Kroatiaan matkannut Rovanperä ei saa Kroatiasta yhtään MM-pistettä.

– Eipä se homma kovin kauan tällä kertaa kestänyt. Eihän sitä koskaan varsinkaan näin alussa haluaisi keskeyttää, mutta tällaista ralli on. Se on ollutta ja mennyttä, Rovanperä tokaisi.

Ulosajossa olisi ollut aineksia pahempaankin, koska vauhtia oli tilanteessa yli sata kilometriä tunnissa.

– Viitosvaihde siinä oli päällä, että vauhtia oli aika paljon. Onneksi ei sattunut mitään muuta. Äkkipysähdystä ei tullut, mikä on onni, koska se on aina pahin mahdollinen. Olemme Jonnen (kartanlukija Halttunen) kanssa molemmat kunnossa, Rovanperä summasi.

Kilpailun johdossa avauspäivän jälkeen ajaa Hyundain Thierry Neuville. Jari-Matti Latvalan johtamalla Toyotan tiimillä on Rovanperän ulosajosta huolimatta hyvä tilanne, sillä Sebastien Ogier on toisena ja Elfyn Evans kolmantena. Kärkikolmikko on kahdeksan sekunnin sisässä.

Puoli minuuttia pienen ulosajon vuoksi menettänyt Fordin Teemu Suninen on perjantain jälkeen WRC2-luokassa kolmantena ja yleiskilpailussa sijalla 12. tilalla. Skodan Emil Lindholm on puolestaan WRC3-luokassa niin ikään kolmantena. Yleiskilpailussa Lindholm majailee 17. sijalla.