Hauskat kuvat: Kalle Rovanperä kruisailee ysärihengessä – grillille nostalgisella ajokilla ja hengailua kaverien kera: ”Fiilistelyä”

Rallitähti Kalle Rovanperä hauskuuttaa retrohenkisissä kuvissa.

Rallitaituri Kalle Rovanperästä, 20, on otettu hauskoja retrohenkisiä kuvia.

Tunnelmallisina kuvauspaikkoina on Rovanperän kotiseudun Puuppolan ja Jyväskylän klassisia viikonloppuiltojen kruisailu- ja hengailupaikkoja kuten grilli, autotalli ja parkkipaikka.

Toyota Starlet puunattuna ja valmiina ulkoilua varten.­

Baanalle.­

Mukana menossa on Kallen kavereita. Ajokkina seurueella on nostalginen Toyota Starlet. Kyseessä on samanlainen takavetoinen automalli, jolla Rovanperä aikoinaan otti ensipuraisujaan ralliautoilusta jo alle kymmenvuotiaana.

– Kuvat ovat mukavaa fiilistelyä. Niistä tuli hienoja, vanhalla nostalgisella otteella toteutettuja. Minusta ne tavoittavat juuri sen tunnelman, mitä haettiinkin, Rovanperä kertoo Ilta-Sanomille.

Grillillä piti tietysti käydä.­

Kyllä maistuu!­

Rovanperän puvustuksen kruunaa Toyotan MM-rallitallin pomon Jari-Matti Latvalan henkilökohtaisesta automuseosta lainattu Toyotan 1990-luvun tiimitakki.

Latvala, 36, on sen verran nuori, että hän vasta 1990-luvulla uneksi ammattikuljettajan pestistä. Juha Kankkunen, 62, sen sijaan kilpaili ihan aikuisten oikeasti Toyotan tehdastallin ajokilla 1990-luvulla. Kankkunen voitti Toyotalla uransa neljännen maailmanmestaruuden vuonna 1993. Kalle Rovanperä puolestaan ei ollut vielä edes syntynyt 1990-luvulla. Hän on syntynyt vuonna 2000.

Fiilistelyä.­

Kallen jengi.­

Rovanperä on tunnetusti nykyään Toyotan WRC-tallin kuljettaja. Hän ampaisee MM-sarjan pistejohdossa viikonloppuna ajettavaan Kroatian asfalttiralliin.

– Ei se johtoasema mitään ihmeellistä tuo mukanaan, hyvää fiilinkiä vaan, hän vakuuttaa.

Kroatiassa kaasutellaan nyt ensimmäistä kertaa MM-tasolla.

– Olen ihan luottavaisin mielin, ja uudet kisat ovat aina mielenkiintoisia, Rovanperä sanoo.