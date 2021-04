Videolla hurjaa menoa! Kalle Rovanperää ei upouusi haaste huimaa – ”Sehän on aina mukavaa”

MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä valmistautuu upouuteen Kroatian osakilpailuun vailla stressiä.

Kalle Rovanperä, 20, ampaisee ensi viikolla ajettavaan Kroatian osakilpailuun MM-sarjan kärkimiehenä. Asetelma on sikälikin mielenkiintoinen, että Kroatian asfaltilla kaasutellaan nyt ensimmäistä kertaa MM-rallia.

Toyotan kuljettaja sanoo odottavansa upouutta kilpailua innostuneena ja vailla stressiä.

– Olen ihan luottavaisin mielin, ja uudet kisat ovat aina mielenkiintoisia. Sikäli olemme kaikki samalla viivalla, että kilpailu on kaikille uusi, mutta ennakkoasetelmia on nyt tietysti tavallistakin vaikeampi ennustaa, Rovanperä toteaa Ilta-Sanomille.

Luottamusta Rovanperälle antaa Toyotan hiljattain Kroatiassa ajama testirupeama. Se sujui Rovanperän mukaan täysin suunnitelmien mukaisesti. Jari-Matti Latvalan johtaman Toyotan testit Kroatian pikiteillä kestivät kaksi päivää.

– Testit menivät meiltä kokonaisuudessaan hyvin, ja kilometrejä kertyi mukava määrä, Rovanperä raportoi.

Hänelle jäi Kroatian tiestöstä ja maastoista positiivinen mielikuva ja hyvä tunne itse kilpailua ajatellen.

– Tiet vaikuttavat aika jouhevilta. Ei ole mitään pelkkää tiukkojen serpo-mutkien kiertelyä niin kuin jossain Korsikalla voi esimerkiksi olla. Ensivaikutelma on se, että tiet ovat kyllä mieluisia minulle, Rovanperä tuumaa.

– Aika vauhdikas kisa on todennäköisesti tulossa, ja sehän on aina mukavaa, hän jatkaa.

Ainakin Toyotan testeistä julkaiseman videon perusteella meno Kroatian teillä vaikuttaa hurjalta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Rovanperä kertoo, että Kroatian asfalttitiet vaikuttivat melko hyväkuntoisilta. Kisa porhalletaan Zagrebin ympäristössä.

– Näyttäisi siltä, ettei ainakaan koko ajan tule vastaan rikkinäistä asfalttia.

Testinsä Toyota vei läpi viileähkössä kelissä, mutta vettä ei taivaalta Rovanperän mukaan hänen ajovuorollaan tullut.

– Vaikea sanoa ennakkoon, kuinka liukasta siellä sateen sattuessa sitten olisi. Tietynlaiset asfaltin pinnat menevät tosi liukkaiksi ja toiset ovat pidoltaan märässä kelissäkin ihan ok. Tietysti tässäkin asiassa on vaihtelua saman kilpailun erikoiskokeiden välillä, Rovanperä pohtii.

Joka tapauksessa edessä on kauden ensimmäinen puhdas asfalttiralli, sillä aiemmin ajetussa Monte Carlon kilpailussa oli asfaltin lisäksi totuttuun tapaan tarjolla myös lunta, jäätä ja loskaa.

Kalle Rovanperä vauhdissa Monte Carlon MM-rallin asfaltilla.­

MM-pistejohtajan paikasta Rovanperä ei halua ottaa henkistä painolastia.

– Johtoasema ei tuo mitään ihmeellistä mukanaan, hyvää fiilinkiä vaan, hän vakuuttaa.

Viileänä realistina Rovanperä ajattelee, että kärkimiehen aseman säilyttäminen kauden loppuun asti voi olla iso – ja jopa melko hankala haaste.

– Tulossa on edelleen kisoja, joissa kokemukseni muihin kärkikuljettajiin verrattuna on WRC-autolla vähäisempää. Esimerkiksi Portugalin ralli on sellainen, jossa pitää vielä vähän katsoa, että miten homma menee. Ja kokeneemmat ajajat sen jo tietävät, että miten kannattaa mennä. Tällaisissa kisoissa on siis haastavampi vastata aivan terävimmän kärjen vauhtiin, Rovanperä ruotii.

– Totta kai yritän silti ottaa mahdollisimman paljon MM-pisteitä ja pysyä pistetaulukon kärkikahinoissa. Joihinkin kisoihin on vaan vieläkin mentävä vähän sellaisella oppimisasenteella.

MM-sarjan johtoasema ei ole missään nimessä väheksyttävä asema, mutta meneillään oleva kausi on vielä kovin nuori. Kuumeinen pistesaaliiden spekulointi ja taktiikoiden luominen onkin sikäli tässä vaiheessa sesonkia melko turhaa.

– No sanotaan näin, etten ole ihan hirveästi miettinyt ylimääräisiä. Mennään nyt ralli kerrallaan ajamaan se mitä osataan ja katsotaan, miten tilanne kehittyy, rentoa, mutta määrätietoista asennetta huokuva Rovanperä sanoo.