Näin Jari-Matti Latvala on muuttunut – toinen Toyota-pomo: ”Hän on erilainen ihmisenä”

Toyotan rallitallin uusi päällikkö saa kehuja.

Toyotan WRC-tiimin tallipäällikkönä tällä kaudella aloittanut Jari-Matti Latvala on saanut menestyksekkään alun uudessa roolissaan.

Sebastien Ogier toi Toyotalle voiton heti kauden avausrallista Monte-Carlosta, ja kahden kisan jälkeen talli on valmistajien MM-sarjan kärjessä 11 pisteen erolla Hyundaihin.

Latvala, 36, ajoi Toyotalla 2017–19 voittaen kaksi osakilpailua.

Tallin tekninen johtaja Tom Fowler hehkuttaa uutta pomoaan rallisivusto DirtFishille:

– Olen erittäin iloinen tilanteesta samoin kuin uskoakseni hän. Hän on erilainen ihmisenä, rennompi ja itsevarmempi. Se on auttanut, että kaikki tallissa tunsivat hänet jo kuljettajana, Fowler sanoi.

– Hän on ollut roolissaan erittäin hyvä. Hän on todella hyvä ilmaisemaan mediassa, mitä tallissa tapahtuu. Hän kertoo asiat niin, että fanit ja kaikki muut ymmärtävät. Se on tosi positiivista meille.

Fowler kiitteli myös Latvalan motivoivaa otetta ja sitä, että vaikka hän käy teknisen tiimin palavereissa, suomalainen ei puutu vääriin asioihin. Sen sijaan hän auttaa oman ajokokemuksensa pohjalta siinä, millaisia ratkaisuja tietyissä ralleissa tai erikoiskokeilla kannattaisi ehkä tehdä.

– Kaikki toimii todella hyvin, Fowler sanoi.

MM-sarjan seuraava ralli ajetaan 22.–25. huhtikuuta Kroatiassa, joka isännöi historiansa ensimmäisen kerran MM-osakilpailua.