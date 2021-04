Suomalaisen rallilegendan loistelias ura päättyi karmeasti – ”Se voi tulla sänkyhommissa tai vessassa”

Rallilegenda Juha Piironen täyttää 70 vuotta. Moninkertaisella maailmanmestarilla riittää hurjia tarinoita upean uran varrelta.

Juha Piironen kuuluu kiistatta maailman rallieliittiin. Hän on kolminkertainen maailmanmestari ja kilpaillut yhdessä muun muassa Henri Toivosen, Juha Kankkusen, Pentti Airikkalan ja Timo Jouhkin kanssa.

Useilla maineikkailla merkeillä kuten Ferrarilla, Porschella ja Lancialla kiitänyt Piironen täyttää torstaina 70 vuotta. Helsingissä syntynyt Piironen on kolmen aikuisen pojan isä ja asustelee tätä nykyä yksin Espoossa.

Legendaarisen rallikartturin merkkipäivää juhlistetaan koronatilanteen takia maltillisesti.

– Veikko Vennamoa siteeraten syntymäpäivää vietetään sammutetuin lyhdyin, hyväntuulinen Piironen veistelee Ilta-Sanomille.

– En rupea ketään oveltani pois heittämään, mutta rajoituksia täytyy noudattaa syntymäpäivänäkin, jo ralliurallaan jämptinä ja tarkkana miehenä tunnettu Piironen jatkaa.

Juha Kankkunen (vas.) ja Juha Piironen vuonna 2008 Kankkusen elämästä kertovan Juha Kankkusen tie -kirjan julkaisutilaisuudessa.­

Piirosen ura alkoi 1970-luvun alussa. Suomen rallipiireissä erittäin tunnettu Erkki Pitkänen kysyi koulukaveriaan Piirosta mukaan ajamaan. Pitkänen oli saanut Volvon rallitallista auton lainaksi ja pohti auton ostamista. Auto hankittiin, ja kaksikko ryhtyi kilpailemaan.

Ekonomiksi opiskellut Piironen kilpaili myöhemmin Timo Jouhkin kanssa. Liikemies Jouhki tunnetaan sittemmin suomalaisen ralliautoilun kummisetänä, joka on auttanut Kankkusen, Tommi Mäkisen, Harri Rovanperän, Toni Gardemeisterin, Mikko Hirvosen, Jari-Matti Latvalan ja Kalle Rovanperän maailmanmaineeseen.

Aiemmin Jouhki ajoi itsekin ja Piironen oli hänen kakkoskuljettajansa.

– Tunsin Timon samalta upseerikurssilta laivastosta.

Jouhki tuki nuorta Juha Kankkusta, mutta myös Piirosella on ansionsa Kankkusen löytämisessä ja puskemisessa yhdeksi moottoriurheilun kirkkaimmista tähdistä kautta aikojen.

– Olimme Timon kanssa keskeyttäneet yhden kotimaisen rallin, mutta jäimme katselemaan sitä. Juha ajoi siellä ja sieltä innostuimme ottamaan hänet käsittelyymme, Piironen kertoo.

Juha Kankkunen ja Juha Piironen vauhdissa Jyväskylän suurajoissa 1986.­

Piironen voitti Kankkusen kanssa kolme maailmanmestaruutta ja yhteensä 14 MM-rallia. Mestaruudet tulivat 1986 Peugeot’lla, sekä 1987 ja 1991 Lancialla.

Piironen nautti tuosta ajasta täysin rinnoin. Kilpailu oli kovaa, mutta ralleja kiertänyt väki oli yhteisöllistä. Toisaalta matkapäiviä kertyi hirvittävästi, sillä ralleja harjoiteltiin tuohon aikaan paljon ja testejä ajettiin runsaasti.

Asiat tehtiin tosissaan, muttei vakavissaan.

– Ennestään tutulla ja suorahkolla tieosuudella saattoi kilpailussakin kuulua vierestä pyyntö, että sytytä mulle sikari. Vastasin, että voin sytyttää, mutta sitten vedän itsekin röökin. Siellä sitten kärytettiin kypärät päässä, toinen luki nuotteja ja toinen ajoi. Se oli sitä aikaa, sittemmin tupakoinnin lopettanut Piironen naureskelee.

Piirosella on ”palanen” myös Kankkusen Toyotalla ajamasta mestaruudesta 1993. Silloin kartturin ura päättyi dramaattisesti kesken kauden. Piiroselle tuli sairauskohtaus hotellihuoneessa ennen Argentiinan MM-rallia. Se oli aivoverenvuoto.

Täsmällisyydestä tunnettua Piirosta ei kuulunut sovittuun tapaamiseen, joten Kankkunen lähti tarkastamaan tilannetta ja löysi luottomiehensä hotellihuoneesta.

– Minulle on väitetty, että tuollainen aivoverenvuoto voi tulla ponnistuksessa kahdessa tilanteessa: sänkyhommissa tai vessassa. Minun tapauksessani se tuli jälkimmäisessä, Piironen kertoo naurun kera.

Tuolloin vitsit olivat kuitenkin vähissä, ja Piironen leikattiin jo Argentiinassa. Piirosen mukaan tässä kohtaa oli onni onnettomuudessa, sillä paikallinen lääkäri oli saanut koulutuksen Yhdysvalloissa juuri kyseisiä tapauksia varten.

Piirosen toipuminen alkoi pyörätuolissa. Hän opetteli uudestaan kävelemään ja pääsi kiinni niin sanottuun normaaliin elämään. Huipputason rallikartturiksi ei ollut kuitenkaan enää paluuta. Urheilu-uran jälkeen Piironen työskenteli markkinointi- ja promootiotöissä.

– Elämäni on ollut vaiherikasta – vaarallistakin. Mutta ainakin on eletty, se on varma.