Jari-Matti Latvala kommentoi MM-sarjassa vellovaa hurjaa väitettä – latasi kovaa tekstiä WRC-autoista

Jari-Matti Latvala ruotii rallin tulevaisuutta.

Rallin MM-sarjassa puhaltavat voimakkaat muutoksen tuulet.

Ensi vuonna MM-sarjassa on määrä siirtyä käyttämään hybridiautoja. Kauden 2022 alusta WRC-autot varustetaan voimanlähteillä, joissa on bensa- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi.

Kaikki tallien pitää jo nyt paneutua hybriditekniikan vaatimuksiin. On kerrottu, että tallit ovat hiljattain saaneet hybridiyksiköt käsiinsä. Niistä vastaa tallien ulkopuolinen toimija Compact Dynamics.

MM-sarjassa on liikkunut huimia arvioita uusien WRC-autojen tehoista. Esimerkiksi arvostetun Autosport-lehden jutussa mainittiin taannoin, että polttomoottorin ja hybridijärjestelmän siivittämänä uuteen WRC-autoon tulisi jopa noin 500 hevosvoimaa. Kyseinen juttu käsitteli rallin tulevaisuutta ja samassa yhteydessä oli haastateltu MM-sarjan promoottorin nokkamies Peter Thulia.

Nykyisten WRC-autojen tehoksi on ilmoitettu noin 380 hevosvoimaa, ja niiden eteneminen ralliteillä puiden ja kallioiden välissä on jo varsin näyttävää menoa. Tätä taustaa vasten 500 hevosvoimaa kuulostaakin vähintäänkin reippaalta lukemalta.

Autojätti Toyotan MM-rallitallin päällikkö Jari-Matti Latvala, 35, ei ampaise allekirjoittamaan väitettä 500 hevosvoiman uuden sukupolven WRC-autosta.

– Näin sen jutun. Ehkä siinä oli hieman show’ta mukana ja ehkäpä ripaus jopa markkinointia, Latvala sanoo Ilta-Sanomille.

– Realistisesti ajatellen tuollaiset hevosvoimalukemat kuulostavat liian paljolta. En tosin osaa täsmällisesti sanoa, mitä uusien autojen hevosvoimalukema tulee olemaan, Toyota-pomo jatkaa.

Latvalan mielestä nykyiset WRC-autot ovat nopeimpia autoja MM-sarjassa kautta aikojen. Ja nyt puhutaan nimenomaan nopeudesta – auton suorituskyvystä edetä mahdollisimman nopeasti erikoiskokeella – eikä vain huimista tehoista, joita oli B-ryhmän ajokeissa kultaisella 1980-luvulla.

Latvala sanoo, että Toyotan Yaris WRC on ”nopein ja paras ralliauto”, jota hän on ajanut parikymmentä vuotta kestäneellä ralliurallaan.

– Se on fakta.

– Jos katsotaan ensi vuoden autoja määrittäviä sääntöjä ja muita elementtejä, niin ainakin paperilla näyttää siltä, että uudet autot eivät ole yhtä nopeita kuin nämä nykyiset.

– En usko, että Kansainvälinen autoliitto FIA haluaa ainakaan nopeampia autoja kuin nämä nykyiset. Uskon, että asia on päinvastoin – vauhteja halutaan hieman alaspäin. Sitä katsotaan todennäköisesti turvallisuusnäkökulmastakin, Latvala toteaa.

Äärikokeneen Jari-Matti Latvalan mielestä Toyota Yaris WRC on nopein auto, jolla hän on ajanut. Kuvassa porhaltaa Kalle Rovanperä Lapissa tänä vuonna.­

Osa ralliväestä on suorasti tai epäsuorasti ilmaissut huolensa hybridiautojen turvallisuudesta esimerkiksi ulosajotilanteissa. Ainakin paloturvallisuus on herättänyt huolta.

– Autojen turvallisuutta koskevat määräykset tulevat FIA:lta. Ainakin nykyautot ovat erittäin turvallisia, enkä olisi kovin huolissani uusien autojen turvallisuudestakaan, Latvala toteaa.

Turvallisuus on tärkeää, mutta minkälainen vaikutus uuden sukupolven autoilla on rallin MM-sarjan suosioon ylipäätään? Katoaako osa lajin vetovoimasta, jos uudet ajokit ovat hitaampia kuin nykyiset?

– Uskon, että kilpailu ja show on todennäköisesti yhä hyvällä tasolla, Latvala sanoo.

– Sääntöjen mukaan uudet autot ovat ilman aktiivista tasauspyörästön keskilukkoa, eikä aerodynamiikkaa ole niin paljon kuin nyt. Ne ovat siis vaikeampia ajettavia, ja se ei varmaankaan ole näyttävyyden ja show’n kannalta huono asia.

Esillä on ollut pohdintoja myös siitä, että olisiko rallin pitänyt hypätä hybridien sijasta suoraan sähköautoihin. Asia ei ole lajin kannalta kuitenkaan yksinkertainen: rallia kun ajetaan usein metsissä, ja reiteillä on ollut myös pitkähköjä siirtymätaipaleita. Esimerkiksi stadion-tyylisessä rallicrossissa lataukset on lähtökohtaisesti helpompi järjestää.

– Hybridi on nyt se suunta, mikä on päätetty ja lyöty lukkoon. Rallin MM-sarjalle vain pelkkä sähköautojen käyttö olisi liian aikaista. Täysimääräinen sähkökonsepti ei vain toimisi MM-sarjassa, minusta hybridi on hyvä ratkaisu tähän kohtaan. Toki meidän pitää mennä sen mukaan, mitä maailma tarvitsee, Latvala lausuu.