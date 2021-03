Markku Alénilla, 70, on hurja haave – rallipomo puhui ensin juopottelusta, mutta lupaili sitten WRC-unelman toteuttamisella

Tallipomo pyysi Markku Alénia soittamaan hurjasta WRC-unelmastaan. Alén innostui entisestään.

Rallilegenda Markku Alén täytti hiljattain 70 vuotta. Ilta-Sanomien haastattelussa hän toivoi syntymäpäivälahjaksi kahta asiaa.

–Ensinnäkin terveyttä. Se on iso asia, eiks niin? Sitten pitää saada vauhdikkaita tilanteita, näin se on hei!

Toivettaan vauhdikkaista tilanteista hän täsmensi kertomalla haaveestaan. Alén haluaa ajaa modernia WRC-ralliautoa.

Alén pääsi muutama vuosi sitten kokeilemaan Citroenin ja Volkswagenin WRC-ajokkeja, mutta se ei hänelle riitä. Hän haluaa päästä modernin WRC-tykin rattiin. Ei nyt ihan MM-osakilpailussa pisteistä taistelemaan, mutta kunnon maistiainen pitäisi ainakin saada.

Hän kuvailee haavettaan suureksi, mutta pitää sitä täysin toteuttamiskelpoisena. Sekä Toyotan että Hyundain WRC-tehdastalleja johtavat miehet ovat Alénille tuttuja. Toyotalla pomona on Jari-Matti Latvala ja Hyundailla italialainen Andrea Adamo.

– Katotaan nyt. Kyl mä luulen, että vielä mennään hei! Verkot on vesillä, Alen sanoi.

Alén uskoo, että ajaminen ainakin Hyundain WRC-autolla järjestyy. Ilta-Sanomat kysyi Hyundai-pomo Adamolta suoraan, annetaanko Hyundain moderni WRC-tykki Alénin käsittelyyn?

– Onkohan Markku juonut liikaa syntymäpäiväjuhlillaan?, Adamo toteaa aluksi leveän hymyn kera.

Sitten Hyundai-pomo vakavoituu ja pohtii asiaa tarkemmin.

– Asia voitaisiin järjestää. Olen hänen ystävänsä ja kaipaan häntä paljon. Pyydä häntä soittamaan, juttelen mielelläni hänen kanssaan.

Alén oli mielissään kuultuaan Ilta-Sanomilta Adamon terveisistä.

– Kyl me vielä tehdään se! Katselin nyky-WRC-autojen menoa televisiosta MM-Tunturirallissa ja sormet rupesivat syyhyämään entistä enemmän, Alén totesi.

– Tietysti tämä koronatilanne rajoittaa kaikkea tekemistä nyt, mutta uskon, että saadaan homma hoidettua jossain kohtaa, rallilegenda jatkoi.

Mister Maximum Attack Alén loi maineensa erityisesti italialaisilla Fiatilla ja Lancialla, joilla hän työskenteli kartturinsa Ilkka Kivimäen kanssa vuosina 1974–1989. Nykyinen Hyundain WRC-tallin pomo Adamo, 49, kertoo työskennelleensä Lancialla jo 1980-luvun lopulla.

– Olen ehtinyt touhuta kaikenlaista, vaikka näytän niin nuorelta, Adamo lohkaisee.

Alénin mukaan Adamo on myös toiminut hänen poikansa Anton Alénin tallissa, kun tämä loi rallikuskin uraa.

Ralliuransa jälkeen Markku Alén on tehnyt tv-töitä. Teknavi-ohjelmassa hän on testaillut autoja laidasta laitaan. Hänen suhteillaan ohjelmaan on saatu upeita ajokkeja. Osa Alénin aktiiviuran jälkeisistä ralliauton ajamisista on nimenomaan liittynyt tv-ohjelman tekoon.

– Ohjelma on ollut tärkeä henkireikä. Olen saanut tyydyttää ajohalujani.

Lisäksi Alén ajelee edelleen moottorikelkalla ja moottoripyörällä.