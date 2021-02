Thierry Neuville veti ässän hihastaan Siikakämän pätkällä – Kalle Rovanperä tunnusti: ”Ei ollut kanttia tehdä sitä valintaa”

Belgialainen onnistui rengastaktiikassaan ylivertaisesti.

Toyotan Kalle Rovanperä kamppailee toisesta sijasta Rovaniemen MM-rallin päätöspäivänä sunnuntaina. Kilpailua johtava Ott Tänak on karannut 24,1 sekunnin päähän.

Ero on liian suuri saavutettavaksi ajamalla, jos Tänak selviää viimeisestä kahdesta erikoiskokeesta ilman ongelmia.

Rovanperällä oli jo vahva ote kakkossijasta lauantai-iltapäivänä, mutta Hyundain Thierry Neuville hyökkäsi päivän viimeisellä erikoiskokeella ja kutisti nuoren suomalaisen eron vain pariin sekuntiin.

Neuville hallitsi parhaiten uusien Pirellin renkaiden metkut ja onnistui rengastaktiikassaan ylivertaisesti. Belgialainen peittosi muut kuskit yli kymmenellä sekunnilla Siikakämän pätkällä.

– Ei vaan ollut kanttia tehdä sitä rengasvalintaa, kun kaikki muut vaihtoivat uudet renkaat alle lenkin keskimmäiselle pätkälle. Thierry teki siinä tosi fiksusti, kun jätti tuoreen renkaan viimeiselle, Rovanperä selvitti.

– Olihan noin kova pohja-aika vähän yllätys. Se oli minulle tilaisuus nousta taistelemaan kakkostilasta. Ero on nyt aika pieni. Kaikki varmaan tietävät, mitä minun pomoni odottaa, Neuville puolestaan sanoi viitaten tallipäällikkö Andrea Adamon haaveilemaan kaksoisvoittoon.

Rovanperä haluaa taistella uransa parhaasta sijoituksesta MM-sarjassa kaikin keinoin, mutta tallikaveri Sebastien Ogierin ulosajon vuoksi myös tiimipisteitä on ajateltava.

– Totta kai kakkostilasta pitää lähteä ajamaan. Aamun ensimmäisen pätkän jälkeen näkee, mitkä asetelmat ovat. Jos näyttää siltä, ettei voida taistella, pitää käyttää vähän järkeäkin. Kolmannestakin sijasta saa hyviä pisteitä, Rovanperä muistutti.

– Kova kamppailu on luvassa huomenna. Homma ratkeaa yksinkertaisesti siihen, kumpi on nopeampi. Ero on ihan minimaalinen, Rovanperä summasi.

Lauantain viimeinen erikoiskoe toi Jari-Matti Latvalan johtamalle Toyotalle siis jobinpostia, kun puolustava maailmanmestari Ogier täräytti autonsa ulos erikoiskokeen viimeisessä mutkassa. Ogier vietti lappilaisessa lumihangessa lopulta 20 minuuttia.

Hyundain Craig Breen ja Toyotan Elfyn Evans käyvät kovaa kamppailua neljännestä sijasta. Breen on edellä 10,1 sekunnin turvin.

M-Sport Fordin Teemu Suninen on kisassa kahdeksantena. Volkswagenilla ajava Esapekka Lappi johtaa ylivoimaisesti WRC2-autojen luokkaa.

Yleiskilpailussa Lappi on kymmenentenä.

– Pitää jatkaa samalla tavalla. Jos hidastelee, tulee helposti virheitä. Aika varman päälle olen ajanut, mutta tämäkin näköjään riittää. Turha siinä on silloin kummempia urheiluliikkeitä tehdä, Lappi naureskeli.