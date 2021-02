EK7: Kalle Rovanperä tykitti pohja-ajan!

Lauantain ajopäivä vetelee viimeisiään Rovaniemen MM-rallissa.

Kalle Rovanperä on toisena Rovaniemen MM-rallissa ennen lauantain ajopäivän viimeistä erikoiskoetta.

Kaihuavaaran erikoiskokeen toisella ajokerralla Toyota-kuljettaja Rovanperä esitti hyvä otteita. Hän porhalsi pohja-ajan.

– Katsotaan nyt, renkaiden pitäisi olla illan viimeiselle pätkälle ihan ok, Rovanperä pohdiskeli mietteliäänä järjestäjien haastattelussa.

Rallia johtaa yhä Hyundain virolaistähti Ott Tänak, jonka ero Rovanperään on 23,3 sekuntia. Kolmantena on Tänakin tallitoveri Thierry Neuville, joka on hävinnyt kärjelle 38,2 sekuntia.

M-Sport-tallin Fordilla kilpaileva Teemu Suninen on yhdeksäntenä.

– Olosuhteet olivat hankalat. Oli mössölunta paljon. Nastat huojuvat renkaissa, Suninen raportoi kisan seitsemännen erikoiskokeen jälkeen järjestäjien haastattelussa.

Tänään ajetaan enää vain yksi erikoiskoe. Se on 27,68 kilometrin mittainen Siikakämän pikataival, joka kaasuteltiin päivällä jo kertaalleen.

Kilpailu päättyy sunnuntaina, jolloin ajetaan kahteen kertaan 22,47 kilometrin pituinen Aittajärven erikoiskoe.