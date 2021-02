EK5: Kalle Rovanperällä läheltä piti -tilanteita! Toinen suomalaiskuljettaja murjaisi: ”Paskaa”

Rovaniemen MM-rallin toinen ajopäivä on meneillään.

Kalle Rovanperällä oli läheltä piti -tilanteita Rovaniemen MM-rallin Siikakämän erikoiskokeen ensimmäisellä ajokerralla. Auton takakulmat koskettelivat rajuhkosti lumipenkkoja.

Toyota-kuljettaja Rovanperä, 20, on tänään valitellut, ettei täyttä luottoa auton viemiseen oikein tunnu löytyvän.

– Pientä ”tilannetta” oli joo. Aika vaikeaa oli renkaiden kannalta, liukasta. Nopeilla osuuksilla olemme nopeita, mutta teknisesti ajettavilla osuuksilla vauhtia uupuu, Rovanperä sanoi järjestäjien haastattelussa.

Rovanperä on rallin kokonaistilanteessa toisena, 23,6 sekuntia Hyundain Ott Tänakille hävinneenä. Tänakin tallitoveri Craig Breen on kolmantena, 28,9 sekuntia Tänakia perässä.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Teemu Suninen on yhdeksäntenä.

– Nautin tästä erikoiskokeesta. Olosuhteet olivat myös hienot. Minun tehtäväni on ajaa tätä autoa äärirajoilla ja juuri sitä pyrin tekemään, Suninen sanoi järjestäjien haastattelussa.

Konkarikuljettaja Janne Tuohino, 45, on rallissa liikkeellä WRC-Fordilla. Entinen ammattilaiskuljettaja Tuohino on yhä kilpailuhenkinen ja haluaisi pystyä nähtyä parempaan. Hän on pyörinyt tuloslistoilla 13. sijan paikkeilla.

– Aikani ovat paskaa, Tuohino murjaisi viidennen erikoiskokeen jälkeen järjestäjien haastattelussa.

Tänään ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.