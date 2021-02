Kalle Rovanperä manasi harmejaan Rovaniemen MM-rallin avauspäivän jälkeen – ”Ei hyvä”

Rovaniemen MM-rallin ensimmäinen ajopäivä on kärjen osalta pulkassa.

Rovaniemen ympäristössä ajettavan MM-sarjan Arctic Rally Finlandin ensimmäinen ajopäivä on saatu kärkikuljettajien osalta päätökseen.

Perjantain lopuksi kaasuteltiin Sarriojärven reilun 31 kilometrin mittainen pikataipale toistamiseen.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on ennen lauantain kisapäivää kolmantena.

– Ei mennyt hyvin. Tiet ovat huonossa kunnossa, eturenkaani olivat ihan loppu ja menetin paljon aikaa. En tiedä, mikä muiden tilanne on, mutta se joka pystyy kontrolloimaan parhaiten renkaiden kulumista, on vahvoilla, Rovanperä sanoi järjestäjien haastattelussa Sarriojärven toisen ajokerran jälkeen.

Toinen erikoiskoe ajettiin illan pimeydessä. Erikoiskokeen alkaessa pakkasta oli pari astetta. Tien pohja oli alun perin jäinen, mutta autot kaapivat reittiä pehmeämmäksi ja jään alta paljastui soraa. Uran ulkopuolella kuljettajien harmina oli irtolunta.

Kisaa johtaa Hyundain virolaistähti Ott Tänak, joka on ollut 20,4 sekuntia nopeampi kuin Rovanperä. Toisena on Tänakin tallitoveri Craig Breen, jonka ero kärkeen on 16,2 sekuntia.

Rallin voittajasuosikkeihin lukeutuva Rovanperä ajautui ongelmiin heti kisan avauserikoiskokeella, Sarriojärven pikataipaleen ensimmäisellä ajokerralla.

Rovanperä juuttui hetkellisesti lumipenkkaan ja hävisi kärjelle tässä hässäkässä noin kymmenisen sekuntia.

– Tuollaisia virheitä ei enää saa tulla, Rovanperä manasi järjestäjien haastattelussa.

M-Sport-tallin Fordilla ajava Teemu Suninen on rallissa kuudentena. Hän on hävinnyt kärjelle 34,5 sekuntia.

– Tuli ihan hyvin, Suninen tuumi perjantain viimeistä koitosta järjestäjien haastattelussa.

Lauantaina Arctic Rally Finlandissa ajetaan lauantaina yhteensä kuusi erikoiskoetta. Mustalammen, Kaihuavaaran ja Siikakämän pikataipaleet kaasutellaan kaikki kahdesti.

Ralli päättyy sunnuntaina, jolloin ajetaan kahdesti Aittajärven erikoiskoe. Koronatilanteen takia reitille ei oteta lainkaan yleisöä. Rajoitteiden noudattamista valvoo reitillä poliisi.