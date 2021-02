Kalle Rovanperä ajoi ralliautolla Lapin lumella jo 8-vuotiaana – nyt suomalaistähdellä on sauma historialliseen MM-saavutukseen samoissa maisemissa

Kalle Rovanperästä voi tulla historian nuorin rallin MM-osakilpailuvoittaja Lapin lumilla.

Kalle Rovanperä on valmis haasteeseen MM-kotirallissa.­

Menestys soittaa, vastaako Kalle Rovanperä? Tästä on suomalaisittain pitkälti kyse Rovaniemen ympäristössä viikonloppuna ajettavassa MM-sarjan Arctic Rally Finlandissa.

Toyota-kuljettaja Rovanperällä, 20, on edellytykset voittoon. Hän on harjoitellut ralliautolla ajamista Lapin lumilla jo 8-vuotiaasta asti ja hänellä on nyt käytössään kilpailukykyinen ajokki – voittaja-auto siis.

Varhaiset kokemukset Lapin lumella ajamiseen juontavat aikaan, jolloin Kallella oli isänsä kanssa tapana käydä ajamassa Lapissa, kun koulusta oli talvi- tai joululoma. Ajopaikkoina olivat ainakin Levin Rally Center ja Vanttauskosken SnowRallyRings. Ja ajokkina oli tuolloinkin Toyota – kulttimaineen rallipiireissä saavuttanut takavetoinen Toyota Starlet.

Rovanperä voitti Tunturirallin vuonna 2020. Tästä saadusta kokemuksesta ei ole ainakaan haittaa, vaikka kyse ei täysin samasta kisasta nyt olekaan.

– Aiempi kokemus auttaa toki, mutta mukana on nyt sellaisiakin erikoiskokeita, joita en ole aikaisemmin ajanut, tai ne ajetaan vastakkaiseen suuntaan. Testeissä fiilis on joka tapauksessa ollut hyvä, Rovanperä sanoi.

Rovanperällä on Lapin lumilla mahdollisuus nousta kaikkien aikojen nuorimmaksi MM-osakilpailuvoittajaksi WRC-luokassa. Se olisi huikea saavutus, sillä parikymppinen Rovanperä ajaa Lapissa vasta yhdeksännessä MM-sarjan WRC-pääluokan osakilpailussaan.

Ennätystä pitää hallussaan Rovanperän pomo, eli Toyotan nykyinen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala. Latvalakin otti ennätyksen haltuunsa lumirallissa. Hän voitti 22-vuotiaana Ruotsin MM-rallin 2008 Fordilla.

– Olen valmistautunut siihen, että Kalle ottaa ennätykseni. Jos se ei onnistu täällä, niin tämän kauden aikana se todennäköisesti tapahtuu, Latvala, 35, sanoo.

Jari-Matti Latvala halasi tunteikkaasti Jari-isäänsä uran ensimmäisen MM-voiton ratkettua.­

Jo ennen Latvalaa kyseinen ennätys oli suomalaisen hallussa, sillä Latvala riisti sen legendaariselta Henri Toivoselta. Toivonen oli 24-vuotias, kun hän nappasi MM-osakilpailun voiton Britannian RAC-rallissa 1980 Talbot Sunbeam Lotuksella. Toivonen kuoli onnettomuudessa amerikanitalialaisen kakkoskuljettajansa Sergio Creston kanssa Korsikan MM-rallissa 1986.

Latvala kunnioittaa Toivosen uraa suuresti, eikä hän pane lainkaan pahakseen, jos ja kun nuoruusennätys siirtyy jatkuvasti suomalaiskuljettajalta toiselle.

– Se on tietysti tässä asiassa hyvä juttu, että Kalle on suomalainen. Ennätys siis säilyy Suomessa, tallipomo myhäilee.

Latvala on painottanut, ettei halua Rovanperän ottavan Arctic Rallyn lumiränneissä ylimääräisiä paineita, vaikka tilaisuus voittoon näyttää nyt normaaliakin isommalta.

– Haluaisin hänen nauttivan kisasta. Reitti sopii hänelle, hän pitää näistä nopeista teistä, Latvala sanoi.

Yleensä korostetun rauhallisesti sekä autossa että sen ulkopuolella esiintyvä Rovanperä on myöntänyt, että menestyspaineetkin ovat käyneet mielessä.

– Sanoisin silti, että enemmän on innostusta kuin paineita, Rovanperä totesi.

Rovanperällä on jo ainakin yksi MM-sarjan nuoruusennätys hallussaan. Hän ylsi historian nuorimpana WRC-pääluokan palkintopallille ajettuaan viime vuonna kolmanneksi Ruotsin MM-rallissa 19 vuoden ja 139 päivän ikäisenä.

Ruotsin palkintopallisijoituksen jälkeen oli tulkittavissa, ettei Rovanperä ollut tyytyväinen kolmanteen sijaan, vaikka se hieno suoritus olikin. Nyt on lupa odottaa entistä enemmän.

– Uskon, että olemme täällä vähintään palkintopallisijoitukseen riittävässä vauhdissa. Toivottavasti pystyn taistelemaan myös voitosta, sen pitäisi olla mahdollista.

– Toisaalta WRC-voiton ottaminen ei ole missään tapauksessa helppoa. Käytännössä kaiken pitää onnistua, jotta voitto tulisi, Rovanperä tuumi.