Kalle Rovanperän iskukyvystä tihkui erittäin hyviä tietoja! Lapin lumilta odotetaan WRC-uran avausvoittoa

Harri Rovanperä kertoi rohkaisevia tietoja pojastaan.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä, 20, tavoittelee menestystä perjantaina Rovaniemen seudulla alkavassa MM-sarjan Arctic Rally Finlandissa. Nopeiden teiden lumiralli nähdään Rovanperälle oivana tilaisuutena napata uran ensimmäinen voitto MM-sarjan WRC-pääluokassa.

Kallen Harri-isä seuraa rallin tapahtumia myös Rovaniemen seudulla. Menossa mukana on sukulaisia ja Kallen läheisiä. Harri Rovanperän mukaan seurue on tiukasti hengessä mukana, mutta seuraa rallia netin ja television välityksellä.

– Näinhän se nyt tässä tilanteessa menee, tottunut Lapin-kävijä Harri Rovanperä tuumi Ilta-Sanomille viitaten koronarajoituksiin.

Rovanperän suvussa on siteitä Lappiin. Harri Rovanperän isä on kotoisin Ylitorniolta. Hän on jo edesmennyt.

– Serkkujani on paljon Kemi-Rovaniemi-akselilla, Harri kertoo.

Isä-Rovanperä uskoo, että Kallella on kaikki kunnossa MM-rallia varten ja ajokki vaikuttaa iskukykyiseltä.

– Kalle on ollut tyytyväinen autoon ja isoja kysymysmerkkejä ei testien jälkeen jäänyt. Hyvällä fiiliksellä hän on ollut.

Rovaniemen seudulle on povattu lähipäiviksi pikkupakkasia ja myös plussalle meneviä säitä.

– Jos on lauhaa ja aurinko lämmittää tietä, se voi mennä mössöiseksi. Tuollainen kymmenen asteen pakkaskeli kun olisi, niin tie kestäisi ja tilanne olisi kaikille ajojärjestyksessä aika lailla sama. Mutta öiset pakkasetkin auttavat jo tiestön kannalta asiaa, isä-Rovanperä pohti.

Kallelta odotetaan paljon. Isä painottaa, että tilanteesta ja ajamisesta pitäisi osata myös nauttia – sopivan rennolla suorituksella tulostakin varmasti tulee.

Kunnioitettavan uran rallin ammattilaisena tehnyt Harri Rovanperä voitti omalla urallaan yhden MM-osakilpailun. Sen hän nappasi Ruotsin lumella Peugeot’lla liki tasan 20 vuotta sitten.