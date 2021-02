Markku Alén aikoo toteuttaa hurjan haaveensa – Mister Maximum Attack täyttää 70 vuotta: ”Kyl mä luulen, että vielä mennään, hei!”

Rallilegenda Markku Alén täyttää 70 vuotta. Vauhtia piisaa edelleen.

70 vuotta maximum attackia. Näin voisi kuvailla merkkipäiväänsä viettävää rallilegenda Markku Alénia.

Eikä vauhti ole hyytymässä, ei sinne päinkään. Alénin elämään kuuluu moottorikelkkailua, moottoripyöräilyä, superautoja ja tietenkin rallia.

Alén on Suomen MM-rallin kuusinkertainen voittaja ja lajin kruunaamaton maailmanmestari. Hän voitti urallaan 19 MM-osakilpailua ja valloitti rallifanien sydämiä ympäri maailman jäljittelemättömällä Maximum Attack -tyylillään.

Alénin impulsiivinen ja karismaattinen tyyli jätti lähtemättömän vaikutuksen pikataipaleilla ja missä tahansa Alén liikkui.

Alén loi maineensa erityisesti italialaisilla Fiatilla ja Lancialla, joilla hän työskenteli kartturinsa Ilkka Kivimäen kanssa vuosina 1974–1989.

Nykyään Alen asuu Helsingissä Marianne-vaimonsa kanssa. Pariskunnan kaksi poikaa ovat nousseet julkisuuteen omilla ansioillaan. Andrei Alén on näyttelijä, joka esiintyi muun muassa tuoreimmassa Tuntemattomassa sotilaassa. Anton Alén puolestaan ajoi rallia muun muassa Fiatilla ja työskentelee nykyään autoalalla myyntitöissä.

Markku Alén Anton-poikansa kanssa vuonna 2006.­

Markku Alén kertoo, että hänelle kuuluu erittäin hyvää, vaikka koronatilanne on vaikuttanut hänenkin elämäänsä.

– Mulla on kavereita esimerkiksi Italiassa, mutta yli vuoteen en ole lentokoneeseen hypännyt. Ollaan soiteltu, ja huoli on tietysti kova puolin ja toisin. Että pysyvätkö kaikki terveinä ja miten tämä hässäkkä hoidetaan.

Merkkipäiväänsä Alén aikoo juhlia perhepiirissä.

– Vuosia tulee, mut en mä ikinä ole näitä osannut juhlia.

Markku Alén Linnan juhlissa 2017 Marianne-vaimon kanssa. Seurassa (äärimmäisenä oik.) maailmanmestari Timo Salonen sekä (äärimmäisenä vas.) Marjo Salonen.­

Syntymäpäivälahjaksi Alén toivoo kahta asiaa.

– Ensinnäkin terveyttä. Se on iso asia, eiks niin? Sitten pitää saada vauhdikkaita tilanteita, näin se on hei!

Markku Alén yhdessä näyttelijänä työskentelevän Andrei-poikansa kanssa.­

Ralliuransa jälkeen Alén on tehnyt tv-töitä. Teknavi-ohjelmassa Alen on testaillut autoja laidasta laitaan. Hänen suhteillaan ohjelmaan on saatu upeita ajokkeja.

– Ohjelma on ollut tärkeä henkireikä. Olen saanut tyydyttää ajohalujani.

Lisäksi Alén ajelee edelleen moottorikelkalla ja moottoripyörällä.

Hänellä on myös vauhdikas haave: Alén haluaa ajaa modernia WRC-ralliautoa.

Alén pääsi muutama vuosi sitten kokeilemaan Citroenin ja Volkswagenin WRC-ajokkeja, mutta se ei riitä. Hän haluaa päästä modernin WRC-tykin rattiin. Ei nyt ihan MM-osakilpailussa pisteistä taistelemaan, mutta kunnon maistiainen pitäisi ainakin saada.

Hän kuvailee haavettaan suureksi, mutta pitää sitä täysin toteuttamiskelpoisena. Sekä Toyotan että Hyundain WRC-tehdastalleja johtavat miehet ovat Alénille tuttuja. Toyotalla pomona on Jari-Matti Latvala ja Hyundailla italialainen Andrea Adamo.

– Katotaan nyt. Kyl mä luulen, että vielä mennään hei! Verkot on vesillä. Andrea on mun kaveri ja on siitä jo juteltu.

Toyotan nykyinen tallipomo Jari-Matti Latvala ja Markku Alén vaihtoivat kiihkeästi ajatuksiaan rallitapahtumassa Helsingissä 2014.­

Alén oli aktiiviaikoinaan tulisieluinen taistelija ja tunnettu siitä, että ampaisi kisoihin niin sanotusti lappu lattiassa ensimmäisestä erikoiskokeesta lähtien. Hän halusi yleensä kontrolloida kisaa johtopaikalta.

– Jos et ole itsevarma, on parempi pysyä sängyssä.

Maximum attack –lempinimen Alén kertoo saaneensa Portugalin rallissa 1974.

– Ajoin sumussa ja sateessa hirmuisan pätkäajan. Tiimistä kysyttiin radiolla, miten meni. Ei ollut oikein kielet hanskassa ja vastasin, että maximum attack.

Kova yritys poiki myös ulosajoja.

– Koipi suorana mentiin, mutta kyllä mä kovasta yrityksestä sain maksaakin. Malttia olisi joskus voinut olla.

Lancia 037 Rally on Markku Alénin uran mieluisimpia menopelejä. Vuonna 1984 MM-kotirallissa mukana menossa oli tietenkin kakkoskuljettaja Ilkka Kivimäki.­

Vuosi 1986 syöpyi lähtemättömästi Alénin mieleen. Hänen Lancia-tallitoverinsa Henri Toivonen ja amerikanitalialainen kakkoskuljettaja Sergio Cresto kuolivat ulosajossa Korsikan rallissa. Vain vuotta aiemmin Lancia-perhe oli menettänyt ulosajossa italialaisen Attilio Bettegan.

– Olen todella kiitollinen, että sain rallista ammatin ja näin, mutta olen nähnyt myös lajin karmean puolen.

Markku Alén loikkasi pahamaineisella B-ryhmän Lancia Delta S4:llä Jyväskylän soraränneissä 1986.­

Vuonna 1986 Alén ehti myös olla kymmenen päivää maailmanmestari. B-ryhmän superautojen viimeisen kauden mestaruus meni lopulta Juha Kankkuselle.

Päätös juonsi Sanremon ralliin, jossa Peugeot-tallin autojen helmoja pidettiin sääntöjen vastaisina. Peugeotit hylättiin kesken kisan ja Alén junailtiin Lancian tallimääräyksellä voittajaksi.

– Taistelimme Juhan kanssa täysillä mestaruudesta kauden viimeisessä kisassa USA:n Olympus-rallissa. Ajoimme sumussa jäisillä ja kuraisilla teillä varmasti kovinta vauhtia, mitä B-ryhmäläisillä on menty koskaan. Otimme aivan hirveitä riskejä. Voitin kisan ja mestaruuden. Sitten tuli se päätös kauden jälkeen.

– Silloin kävin kuumana, mutten enää. Tiedän mitä on olla maailmanmestari. Ja onneksi olen hengissä.

Kaverukset Juha Kankkunen ja Markku Alén neuvonpidossa 2001.­

Kauden päätyttyä Sanremon kisalta vietiin jälkikäteen MM-arvo. Samaan syssyyn haihtuivat Alenin MM-pisteet Sanremosta ja maailmanmestaruus.

Vuonna 1978 Alén voitti FIA Cupin, joka vastaa nykyistä kuljettajien MM-sarjaa. Virallista MM-arvoa tittelillä ei kuitenkaan tuohon aikaan ollut.

– Joku katsoo sen maailmanmestaruudeksi. Niin tai näin, metriäkään en vaihtaisi pois!