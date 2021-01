Kalle Rovanperä ei ollut uskoa erikoiskoeaikaansa – uhka vaanii suomalaistähteä Monte Carlon rallissa

Kalle Rovanperä on kolmantena MM-kauden avausrallissa.

Belgialainen Thierry Neuville ajoi pohja-ajan Monte Carlo -rallin kymmenennellä erikoiskokeella ja nousi uhkaamaan Kalle Rovanperän kolmossijaa MM-sarjan avauskilpailussa.

Hyundailla ajava Neuville on 10:n erikoiskokeen jälkeen enää 1,4 sekunnin päässä Rovanperästä.

Rovanperä jäi 20,48 kilometrin erikoiskokeella Neuvillen vauhdista 24,2 sekuntia.

– Ajaminen tuntui hyvältä, en ymmärrä, miksi aika on tuollainen. Pidon kanssa oli ongelmia, mutta ajamisen rytmi on hyvä, Rovanperä sanoi kisan järjestäjien haastattelussa.

Rovanperä piti kuitenkin kolmossijansa, jonka hän hankki tänään kolmannen ajopäivän aluksi.

Rovanperän työnantajalla Toyotalla on yhä kolmoisjohto Monte Carlo -rallissa. Johtopaikalla jatkaa ranskalainen Sebastien Ogier, jolla on 14,3 sekunnin etumatka britti Elfyn Evansiin. Rovanperä on 50,3 sekunnin päässä Ogierista, jolle kymmenes erikoiskoe oli vaikea.

Ogier harmitteli, ettei hänellä ollut pitoa. Hän hävisi runsaan 20 kilometrin aikana Neuvillelle 42,2 sekuntia.

Vielä huonommin kävi MM-sarjan virolaiskuljettajalle Ott Tänakille, joka kärsi päivän toisen rengasrikkonsa. Aamun ensimmäisellä erikoiskokeella rikkoutui Hyundain vasen eturengas, nyt takarengas. Lähes kymmenen minuutin päähän kärjestä pudonnut Tänak nilkutti huoltoon.

Tänään ajetaan vielä yksi erikoiskoe. MM-sarjan avauskilpailu päättyy huomenna.