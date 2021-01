EK5: Rovanperä pysyi palkintopallijahdissa – tallikaveri latasi huiman ajan

Kalle Rovanperä pysyi kärkitaistossa Monte Carlon MM-rallin viidennellä erikoiskokeella.

Kalle Rovanperä putosi neljänneksi Monte Carlon MM-rallin sekuntitaistossa.

Suomalaisen tallikaveri Sebastien Ogier starttasi kisan viidennelle, 22,24 kilometrin mittaiselle erikoiskokeelle ensimmäisenä. Hän latasi seuraaville kovan haasteen – toiseksi nopeimpana maaliin ehtinyt Elfyn Evans jäi tallitoveristaan 8 sekuntia ja Hyundain Ott Tänak runsaat 12 sekuntia.

Myöskään Rovanperä ei pystynyt lyömään ranskalaismestarin aikaa. Rovanperä jäi Ogierista vitospätkällä 18,5 sekuntia.

Ogier johti kisaa jo neljännen erikoiskokeen jälkeen 3,3 sekunnilla Evansiin ja 9,7 sekunnilla Rovanperään. Viidennellä EK:lla ero Evansiin kasvoi 11,3 sekuntiin.

Tänak puolestaan ohitti kokonaiskisassa Rovanperän 3,4 sekunnilla. Tänak on jäänyt Ogierista 24,8 ja Rovanperä 28,2 sekuntia.

Monte Carlon -kisa on Jari-Matti Latvalan ensimmäinen MM-ralli uudessa pestissä Toyotan tallipäällikkönä. Latvalan MM-urakka on alkanut väkevästi: Toyotalla on kisassa kaksoisjohto, kun kisan 15 erikoiskokeesta on ajettu viisi.