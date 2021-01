Esapekka Lappi lataa mielipiteensä Jari-Matti Latvalan pomon paikasta Toyotalla – sai ”tiedon” huippupestistä jo ennen Latvalaa

Rallin sisäpiiriin kuuluva Esapekka Lappi kertoo ensireaktiostaan ja näkemyksistään Jari-Matti Latvalan uudesta roolista Toyotan pomona.

Jari-Matti Latvalan, 35, palkkaaminen Toyotan tallin pomoksi yllätti liki kaikki rallin maailmassa. MM-sarjan sisäpiiriin kuuluva Esapekka Lappi hämmästyi myös entisen tallitoverinsa uudesta pestistä.

– Eka fiilis oli, että vau! Oli tosi iso yllätys, Lappi kertoo Ilta-Sanomille.

Samaan hengenvetoon Lappi toteaa, että hänen Pinja-puolisonsa oli ainoita ihmisiä maailmassa, jolla tuntui olevan ennakkotieto tai ainakin vahva aavistus Toyotan suunnitelmista.

Latvalan huippupestistä kerrottiin julkisuuteen joulukuun lopulla, mutta Lapin puolisolla oli vahva näkemys asiasta jo kesällä.

– Asiaa sivuttiin keskustelussamme kesällä. Meillä saattoi olla jo siinä vaiheessa vähän tietoa siitä, ettei Tommi Mäkinen enää jatkaisi Toyotan tallipäällikkönä. Pinja totesi, että Jari-Mattihan sinne pomoksi menee. Hän tiesi sen ennakkoon, Lappi naurahtaa.

Nyt Latvalan pestiä pomona on saatu pureksia jonkin aikaa, ja MM-sarja alkaa tällä viikolla Monte Carlon rallilla. Täksi kaudeksi ilman ajopaikkaa MM-sarjasta jääneen Lapin, 30, mielestä Toyotalla oli lopulta monta syytä palkata Latvala luottomiehekseen.

– Jari-Matti tallipäällikkönä ei ole ollenkaan hullu ajatus. Minusta tuntuu, että hän on tosi hyvä valinta.

– Hän on äärettömän mukava ja yksi kilteimmistä ihmisistä, jonka tunnen. Uskon, että hän pystyy nostamaan tiimin fiilistä. Lisäksi hän on erittäin hyvä pr-kasvo Toyotalle, Lappi tuumaa.

Esapekka Lappi voitti Toyotalla Suomen MM-rallin 2017. Se on toistaiseksi hänen ainoa MM-osakilpailuvoittonsa.­

Latvalan palkkaaminen Toyotalle on osoitus siitä, että ison autonvalmistajan japanilainen johto näkee asiat eri tavalla kuin ehkä monet muut. Eikä se ole välttämättä lainkaan huono juttu.

– En nyt sanoisi, että siellä ajatellaan boksin ulkopuolella, mutta joka tapauksessa eri tavalla.

Latvalan tukena Toyota-tallin urheilujohdossa ovat kokeneet rallijermut, urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström ja tämän alaisuudessa työskentelevä Jarmo Lehtinen.

– Jari-Matin toimenkuva ei ole varmaankaan ihan samanlainen kuin Tommilla oli, Lappi huomauttaa.

Esapekka Lappi kilpaili Toyotalla kausina 2017 ja 2018. Tallitoverina oli muiden muassa Jari-Matti Latvala.­

Lappi näkee Latvalan vahvuudet uudessa roolissaan. On silti spekuloitu muun muassa sillä, että riittääkö Latvalan auktoriteetti seitsenkertaisen maailmanmestari Sebastien Ogierin, 37, edessä.

Ogier ja Latvala ajoivat Volkswagenilla tallitovereina, ja Latvala jäi usein ranskalaistähden varjoon. Lisäksi Latvala on usein julkisestikin vihjaillut Ogierin tietynlaisesta omahyväisyydestä.

Ogierin kanssa Citroënilla tallikaverina ajanut Lappi ei kuitenkaan näe ongelmaa siinä, että Latvala on nyt Ogierin esimies.

– Tämä on hauska asetelma. Nokkimisjärjestys on tietyllä tapaa ollut hieman toisenlainen aiemmin, kun Jari-Matti ja Ogier olivat tallitovereina ja ajoivat kilpaa toisiaan vastaan.

– Nyt tilanne on erilainen, mutta ei siellä mitään ongelmia tule. Kyse on aikuisista miehistä. Ogier ymmärtää, että Jari-Matti on hänen pomonsa ja piste. Enkä usko, että Jari-Mattikaan menee varsinaisesti mitään ajo-ohjeita Ogierille antamaan, omalla urallaan yhden MM-rallin voittanut Lappi toteaa.

Lappi povaa, että miehet antavat toisilleen työrauhan.

– Työasioitakin puhutaan, mutta tuskin siellä mitään määräyksiä tai kiivasta sananvaihtoa käydään.

Totesit, että Latvala on kiltti mies. Näetkö tässä ylipäätään ongelmaa tallin johtamisen kannalta?

– En. Tuntuu siltä, että nykyaikainen johtaminen on toista kunnioittavaa ja sellaista, että mahdollinen kritiikki annetaan rakentavasti. Jari-Matti on varmastikin siinä hyvä, Lappi arvioi.