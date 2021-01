Jari-Matti Latvala kertoo nyt hetkestä, jolloin hänellä alkoi uusi elämä – ”Menin hämilleni, hiljaiseksi”

Toyotan tallipäällikkönä aloittava rallitähti ei usko koskaan unohtavansa puhelua, jonka jälkeen hänen elämäänsä tuli vaihteeksi valoa, monien vastoinkäymisten jälkeen.

Jännitys kohosi, adrenaliiniryöppy iski. Siinä hetkessä Jari-Matti Latvala kertoo nielaisseensa poikkeuksellisen syvään.

Rallitähden oli päätettävä pikaisesti, päästäisikö hän irti rakkaimmastaan, koko identiteettinsä perustasta. Ne olivat hänen elämänsä pisimmät 30 sekuntia.

Elettiin marraskuun loppua 2020. Latvala, 35, sai soiton Japanista, maan suurimman autonvalmistajan Toyotan pääjohtajan Akio Toyodan adjutantilta.

– En varmasti koskaan unohda sitä puhelua, en varsinkaan sitä yhtä noin puoliminuuttista, jonka aikana sata asiaa tuntui pyörivän päässä, Latvala sanoo IS:lle nyt.

Kolmesti MM-hopealle kaasutellut tuurilainen oli saanut lähtöpassit Toyotalta kauden 2019 jälkeen, kolmen yhteistyövuoden jälkeen. Kaudella 2017 hän oli taistellut maailmanmestaruudesta, mutta sittemmin erikoiskokeilla oli usein ollut vaikeaa, ja myös luottamussuhde tallipäällikkö Tommi Mäkisen kanssa oli rakoillut.

Ralli on pienestä pitäen ollut Latvalalle elämääkin suurempaa, ehtymätön intohimo ja elämäntapa. Yhteistyön päättyessä Toyotan kanssa Latvala ei ollut valmis lopettamaan ajamista, koska koki vankasti, että hänellä olisi ollut vielä kuljettajana annettavaa.

Niinpä pettymys oli karvas.

Tommi Mäkinen (vas.) antoi Jari-Matti Latvalalle potkut Toyotan kisakuskin paikalta toissa kauden päätteeksi.­

Elämä oli koetellut muutenkin. Turbulenssi korvien välissä oli ollut rajua erityisesti vuonna 2019, sillä verottaja ilmoitti karhuavansa jälkikäteen peräti noin kuutta miljoonaa euroa.

Lisäksi julkisuudessa laajasti kohua herättänyt parisuhde oli päättynyt eroon syksyllä 2019, ja siihen liittyvät asiat olivat pysyneet otsikoissa myös vuonna 2020.

Verottajan haasteen takia Latvalaa uhkasi vararikko, koska uusia tuottoisia töitä ei ollut tiedossa. Latvala oli joutunut etsimään itseään myös ihmisenä. Tulevaisuus näytti hukatulta, se kuulemma pelottikin.

Kun puhelu Japanista tuli, pelissä oli hänen tulevaisuutensa.

Vaikka Latvalaa oli ennen puhelua usein sattunut, hän ei ollut luovuttanut. Mies oli päättänyt kääntää elämänsä uusille urille vuoden 2020 aikana.

Mielessä siinsi erityisesti haave MM-sarjaan paluusta.

Sitä kokenut rallitaituri suunnitteli kaudeksi 2022, jolloin sarjassa alkaa hybridiautojen aikakausi. Se kiilsi Latvalan silmissä realistisena tavoitteena vielä loka-marraskuussa 2020, jolloin hän ajoi toistaiseksi viimeisimmän kisansa, voitokkaasti Keravan kansallisessa Askolan Granit -kilpailussa.

Jari-Matti Latvala ajoi ja voitti Keravan kansallisessa Askolan Granit -kilpailussa 24. lokakuuta 2020.­

Ajatus ei sumentunut, vaikka hänelle oli jo esitetty salaperäisiä kysymyksiä japanilaisleiristä.

– Viime elokuussa Toyotan herrat kysyivät, että voisinko kuvitella tekeväni tulevaisuudessa sellaista työtä, joka estäisi ajamisen MM-tasolla. Vastasin kummalliselta tuntuneeseen kysymykseen lonkalta, että en tiedä, ehkäpä, Latvala sanoo.

– MM-suunnitelmani olivat niin kirkkaana mielessä, että en osannut sanoa muutakaan.

Kiltteyden perikuvana pidetty Latvala oli palkattu Toyotan perusautomyynnin pr-henkilöksi vuodesta 2020 alkaen, mutta niitä hommia hän ei siis aikonut tehdä kuin vuoden tai pari – ei välttämättä niinkään pitkään, jos MM-kuskin paikka olisi auennut jonkin toisen valmistajan WRC-tallista.

Kunnes koitti marraskuinen puhelu.

– Miltei heti puhelun alussa minulta sitten kysyttiin suoraan, että olenko valmis lähtemään Toyotan WRC-tiimin tallipäälliköksi. Menin hämilleni, hiljaiseksi, Latvala sanoo.

– Ymmärsin oitis, että olin saanut kerran elämässä -mahdollisuuden. En olisi voinut suurempaa kunnianosoitusta kuvitellakaan – että oikein Toyotan rallipomoksi pyydettiin ja vieläpä itsensä autojätin pääjohtajan pyynnöstä. Tuntuihan se valtavalta.

Latvala kertoo pysyneensä hiljaisena odottamattoman pitkään, sen noin puoliminuuttisen.

– Olin yhtäkkiä tosi vaikeassa paikassa, koska samalla minun oli päätettävä urheilu-urani kohtalosta. Siinä hetkessä olin epävarma, että pystyisinkö oikeasti päästämään irti siitä, Latvala selvittää.

– Vastasin lopulta, että okei, ilman muuta otan vastaan tämän pestin. Mutta lisäsin heti perään, että ajamista en kuitenkaan pysty kokonaan lopettamaan – en, koska ajaminen on niin vahvasti luonteessani.

Rallimies henkeen ja vereen. Nyt edelleen sitä, mutta tallipäällikkönä.­

Toyotan pomot puntaroivat Latvalan vastausta tovin. Latvala ymmärsi MM-haaveidensa kariutuneen, mutta hän halusi varmistaa, että saisi jatkossa ajaa jossain määrin esimerkiksi Historic-luokan EM-osakilpailuja.

Joulukuun edetessä japanilaispomot sitten tekivät suomalaiselle tarjouksen, josta tämä ei edes miettinyt kieltäytyvänsä.

– Olin innoissani. Tallipäällikkyys on uskomattoman hieno mahdollisuus itselleni. Tuntuu kuin olisin nyt uuden elämäni alussa, Latvala näkee.

– Toki on myönnettävä, että sittemmin jotkin takavuosien rallit ovat nousseet kummittelemaan. Jossittelua on aiheuttanut erityisesti yksi kaudella 2014 tekemäni ajovirhe, koska se maksoi maailmamestaruuden. Mutta kyllä ne ajatukset tästä haihtuvat.

Uusi pesti on Latvalalle paitsi henkisesti myös taloudellisesti tärkeä. IS:n tietojen mukaan Toyotan tallipäällikkö nauttii kuusinumeroista vuosipalkkaa, mikä on hänelle tärkeä selkänoja, sillä taiteilu verottajan kanssa on yhä kesken.

– En halua kommentoida palkka-asioitani, en tätä nykyä ylipäätään yksityiselämäni asioita. Voin toki todeta, että olen palkkaani tyytyväinen, tiivistää Latvala, jonka viime vuonna aloittama teollisuustulostinbisnes jatkaa normaalisti toimintaansa.

Vastoinkäymiset ovat usein kivistäneet Latvalaa, mutta nyt hän osaa jo nähdä myös niiden toisen, voimaannuttavan puolen.

– Vaikeudet ovat vahvistaneet luonnettani, olen kasvanut ihmisenä. En enää tuhlaa energiaani pikkuasioista murehtimiseen. Olen saanut itseluottamukseni takaisin.

Suurelle yleisölle Latvalan valinta oli yllätys. Niin se oli Toyotan tallipäällikön tehtävistä viime kauden jälkeen vetäytyneelle Tommi Mäkisellekin, koska pesti junailtiin hänen selkänsä takana.

Toyota ei kuitenkaan palkannut Latvalaa samanlaiseen, lähes kaiken kattaneeseen rooliin kuin mikä Mäkisellä oli.

– Ykköstehtävänäni on huolehtia tiimin ihmisistä. Siitä, että tallin työilmapiiri säilyy hyvänä ja motivoivana. Haluan olla helposti lähestyttävä johtaja, Latvala ruotii.

– Voi sanoa, että minut palkattiin ennen kaikkea ihmisjohtajaksi.

Jari-Matti Latvala saa tallipäällikkö Tommi Mäkiseltä onnittelut ajettuaan toiseksi Monte Carlossa tammikuussa 2017.­

Toyotan WRC-tiimissä Latvalan alla toimii kolme muutakin pomoa: projektinjohtajana japanilainen Yuichiro Haruna, teknisenä johtajana englantilainen Tom Fowler ja urheilutoimenjohtajana Kaj Lindström.

– Jokaisella meistä on oma tärkeä roolimme. Esimerkiksi ”Kaitsu” (Lindström) vastaa urheilupuolen asioista, mm. kilpailutaktiikoista. Olen tietysti itsekin kuljettajiemme tukena, mutta ensisijaisesti katson niin sanottua isoa kuvaa, Latvala täsmentää.

Nyt viikonloppuna koitti Latvalan tulikaste, kun Toyota osallistui perjantaina Rovaniemellä käynnistyneeseen Tunturiralliin testikuljettaja Juho Hännisen voimin. Varsinaiset MM-kuskit Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Katsuta Takamoto keskittyvät jo viikon päästä Monte Carlosta starttaavaan MM-kauteen.

– Paineita minulla riittää, koska tuloksia on tultava. Mutta jos en tuntisi paineita, olisin väärässä paikassa, Latvala alleviivaa.

– Nyt kun elämä vaihteeksi hymyilee, tunnen olevani valmis.