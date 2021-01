Valtteri Bottas esitteli Tiffany Cromwellin suunnitteleman kypärän – fanit ihastuivat heti: ”Tyrmäävä!”

Valtteri Bottas ajaa Tunturirallissa kumppaninsa Tiffany Cromwellin suunnittelema kypärä päässään.

Mercedeksen F1-kuski Valtteri Bottas osallistuu ensi viikonloppuna ajettavaan Tunturiralliin Rovaniemellä.

Kaikki alkaa olla Bottaksen osalta valmista arktiseen koitokseen, sillä nastolalainen julkaisi sosiaalisen median tileillään kuvia rallikilpailun kypärästään.

Kypärä lienee Bottakselle erityisen kallisarvoinen, sillä pohjoisen luontoa näyttävästi kuvaavan luomuksen on suunnitellut Bottaksen kumppani, kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell.

Tyylikkäässä kuvituksessa revontulet loimuavat tummalla taivaalla lumisen maiseman yläpuolella. Yksityiskohtia vilisevässä kypärässä lumen halki tietään tekee muun muassa kettu, kun taas toisella puolella karhu vaikuttaa nukkuvan tyytyväisenä talviuniaan.

Kommenttikentässä kypärälle riitti ihastelijoita. Osa kommentoijista puhui jo sen puolesta, että Bottas käyttäisi kypärää koko maaliskuussa alkavan F1-kauden ajan.

– Tyrmäävä! Täydellinen tähän vuodenaikaan, eräs käyttäjä hehkutti.

Bottas on ajanut Tunturirallissa myös kahtena edellisenä vuonna.

– Ajaminen on täysin erilaista kuin radalla. Auton kanssa pystyy leikkimään paljon enemmän. Se on vapaampaa ja on hauskaa kun mennään poikittain, hän kuvaili ralliharrastustaan Ilta-Sanomille viime vuoden tammikuussa.

Bottas sijoittui vuonna 2020 formula ykkösten MM-sarjassa toista kertaa perättäin toiseksi tallikaverinsa Lewis Hamiltonin jälkeen.