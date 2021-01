Rallin MM-kalenteri täydentyi – elokuussa kurvaillaan uusissa maastoissa

Belgian ralli nousee Pohjois-Irlannin osakilpailun tilalle tämän vuoden MM-kalenterissa.

Belgian Ypresissä ajettava kilpailu on lisätty rallin MM-sarjan kalenteriin. Kilpailu ajetaan elokuussa, mutta tarkkoja päiviä ei ole vielä päätetty. Pohjois-Irlantiin kaavailtu ralli sen sijaa putoaa MM-kalenterista pois.

Ypres isännöi ensimmäistä kertaa rallin MM-sarjan kilpailua. Paikkakunta oli mukana myös viime kauden MM-ohjelmassa, mutta kilpailu putosi kalenterista pois koronavirustilanteen takia.

MM-sarjan on määrä alkaa tammikuun loppupuolella ajettavalla Monte Carlon rallilla. Tämän hetken MM-kalenterissa on 11 kilpailua. Jyväskylän MM-ralli on ohjelmassa 29. heinäkuuta–1. elokuuta.