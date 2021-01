Jari-Matti Latvala saa tulikasteen uudessa pestissään jo ensi viikolla: ”Teimme asiassa lopullisen päätöksen”

Ensi viikolla Rovaniemen seudulla ajettava Tunturalli on Jari-Matti Latvalan tulikaste tallipäällikkönä.

Ensi viikonloppuna Rovaniemen maastoissa ajettava Tunturalli on merkittävä käännekohta Jari-Matti Latvalan ralliuralla. Se on kuljettajana kolme MM-hopeaa saavuttaneen tuurilaisen tulikaste Toyotan WRC-tiimin tallipäällikkönä.

Varsinainen MM-sarja starttaa parin viikon päästä Monte Carlosta, mutta Toyota hakee jo perinteikkään SM-osakilpailun reiteiltä tuntumaa alkavaan kauteen. Toyotan WRC-Yariksella Tunturirallissa kaasuttelee testikuljettaja Juho Hänninen, 39.

– Olemme tänään perjantaina tehneet asiassa lopullisen päätöksen, eli Juho Hänninen on Tunturirallin ilmoittautuneiden listalla, vielä viime kaudella yhdessä MM-rallissa nähty Latvala vahvistaa IS:lle.

Tallin tehdaskuskeja Kalle Rovanperää, Sebastien Ogieriä ja Elfvyn Evansia ei Lapin lumisilla teillä nähdä – ei sen paremmin muidenkaan MM-tiimien kuskeja. Syy on selvä.

– Viime kaudella MM-sarjaa säännöllisesti kiertäneet kuljettajat eivät saa osallistua tähän kilpailuun Latvala, 35, kertoo lisenssiluokituksiin viittaamalla.

Latvala perustelee Toyotan osallistumista erityisesti rengastestaamisen näkökulmasta. Rengasvalmistaja Pirelliltä on ilmestynyt uusitut rengassetit.

– Meille on tärkeää nähdä jo Rovaniemellä, miten automme aerodynamiikka toimii ja miten se käyttäytyy lumisissa olosuhteissa, Latvala linjaa.

– Tärkein syy on kuitenkin se, että Rovaniemellä saatetaan ajaa MM-osakilpailu helmikuun lopussa, jo etukäteen perutun Ruotsin MM-rallin tilalla. Tunturiralli on siis testimme sitä mahdollista kisaa varten, ja tärkeä se on nimenomaan uusien renkaiden kannalta.

Arctic Rallyn toteutuminen MM-arvoisena on IS:n tietojen mukaan kiinni enää siitä, saavatko järjestäjät tarvittavan rahoituksen kasaan ajoissa. Päätöksiä on luvassa pian.

– MM-osakilpailun toteutuminen olisi aivan huikea juttu niin suomalaiselle ralliurheilulle ja pohjoisen Suomen markkinointinäkymien kannalta. Jos tänä vuonna ajetaan kaksi MM-osakisaa Suomessa, sillä voisi olla kauaskantoisia positiivisia heijastuksia rallille, Latvala uskoo.

Muita MM-tehdastalleja Rovaniemellä ei Toyotan lisäksi nähdä. Latvalalla on silti jo hieman perhosia vatsanpojalla, eikä ihme, sillä Toyota on Japanin suurin autonvalmistaja.

Perinteikkään automerkin rallitiimiltä odotetaan jatkuvasti tuloksia, ja Latvala on vieläpä kaikkien aikojen nuorin MM-tehdastallin päällikkö.

– Teen alkuviikosta päätöksen, että matkustanko itse paikan päälle Rovaniemelle. Koronan vuoksi pitää olla tarkkana. MM-karavaani pyörähtää liikkeelle heti sen kisan jälkeen, ja silloin pitää olla itsekin iskussa, Latvala selvittää.

– Matkustin tai en, tässä on jo hyvä kutina päällä. Ja pakko myöntää, että olisi älyttömän kiva olla itse ajamassa Tunturissa.