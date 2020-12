Kalle Rovanperä, 20, haki jälleen lykkäystä armeijasta – Puolustusvoimilta tiukka vastaus rallitähden ärsyyntyneelle managerille

Urheilukoulun muutama vuosi sitten kiristyneet käytännöt herättävät yhä kuumaa keskustelua urheilupiireissä.

Aamuja on. Toyotan WRC-kuljettaja Kalle Rovanperä, 20, on suorittanut varusmiespalveluksestaan vasta kymmenkunta vuorokautta.­

Historiaa ovat ne ajat, jolloin puolustusvoimien Urheilukoulua käyneet urheilijat saattoivat viettää palvelusaikanaan kasarmilla vain muutaman päivän. Esimerkiksi ex-uimaritähti Jani Sievinen on kertonut majailleensa kasarmilla taannoin vaivaiset kaksi yötä.

Urheilukoulun käytännöt kiristyivät muutama vuosi sitten, ja sen jälkeen urheilukoululaisten on pitänyt olla läsnä vähintään puolet palvelusaikansa pituudesta. Joidenkin nuorten urheilijoiden suunnitelmiin ajatus ei ole istunut, vaan he ovat hakeneet palvelusajan lykkäystä – kuten rallitähti Kalle Rovanperä, 20.

Toyotan WRC-tallissa myös ensi kaudella kaasuttelevan Rovanperän varusmiespalvelus Kaartin jääkärirykmentin Urheilukoulussa alkoi 14. lokakuuta 2019 ja päättyi jo vajaata kymmentä vuorokautta myöhemmin. Eikä se ole hetkeen jatkumassa.

– Haimme nyt syksyllä 2020 Kallen varusmiespalvelukselle lykkäystä, koska se oli tietysti ainoa mahdollisuus tässä tilanteessa. Kallen armeijan tulisi jatkua vajaan vuoden päästä, mutta jo nyt on luonnollisesti selvää, että silloin on uuden lykkäyshakemuksen aika, Rovanperän manageri Timo Jouhki kertoo IS:lle.

– Eihän Kalle pystyisi muuten harjoittamaan ammattiaan.

Urheilukoulun kiristyneisiin käytäntöihin kuuluu, ettei lykkäyksiä myönnetä kuin vuodeksi kerrallaan. Jouhki on yksi niistä urheiluvaikuttajista, jotka kritisoivat nykysysteemiä.

– Olipa kyseessä mikä tahansa laji, niin ei siinä ole järkeä, että ammatikseen urheilevan tai läpimurtonsa kynnyksellä olevan urheilijan pitää periaatteessa samanaikaisesti olla kasarmilla. Se ei tee hyvää urheilijan uranäkymille, Jouhki sanoo.

– Jos haluaa päästä oman lajinsa absoluuttiselle huipulle, se vaatii täysipainoista omistautumista. Tuntuu, etteivät kaikki virkamiehet vieläkään ymmärrä huippu-urheilun kovia vaateita.

Kiristyneiden käytäntöjen taustalla on ennen kaikkea Maija Sakslinin joulukuussa 2014 tekemä päätös, jonka mukaan ammattiurheilijoille myönnetty lyhyt palvelusaika muodosti ongelman varusmiesten yhdenvertaisuuden kannalta. Pian linjavedon jälkeen pääesikunta muutti käytäntöjä, ja urheiluväki raivostui.

Ennen palveluksen keskeyttämistä Urheilukoulu ja urheilija taustajoukkoineen tekevät tarkan suunnitelman paluusta kasarmille. Varusmiespalvelus tulee suorittaa viimeistään 30-vuotiaana.

– Mielestäni urheilijat tekevät ison palveluksen yhteiskunnalle olemalla korvaamattoman tärkeitä esikuvia lapsille ja nuorille. Nimittäin juuri esikuvia tämä liikkumattomuudesta kärsivä yhteiskunta tarvitsee, Jouhki perustelee.

– Armeija kuuluu jokaisen miehen velvollisuuksiin, se on ymmärrettävää. Urheilijoita olisi kuitenkin pystyttävä tukemaan silloin kun heillä on omassa lajissaan momentum päällä – ja usein juuri parinkymmenen ikävuoden tietämillä se on. Ammattilaiset olisi järkevä vapauttaa uran ajaksi palveluksesta.

Urheilukoulun apulaisjohtaja, kapteeni Joonas Asunmaa vastaa lykkäyskäytäntöä koskevaan kritiikkiin muistuttamalla, ettei Urheilukoulu käsittele palvelukseen astumisen lykkäysanomuksia, vaan päätöksen asiassa tekee aina aluetoimisto. Hän ei ota kantaa siihen, tulisiko ammattiurheilijat vapauttaa palveluksesta kokonaan urheilu-uransa ajaksi.

– Toimimme Urheilukoulussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Lähtökohta on, että puolet ajasta on sotilaskoulutusta ja puolet urheiluvalmennusta. Meidän tehtävämme on kouluttaa urheilijoista tämän maan puolustajia, Asunmaa sanoo.