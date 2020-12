Timo Jouhki uskoo, että Jari-Matti Latvalalla on hyvät valmiudet tallipäälliköksi.

Timo Jouhki tuntee rallimaailman kuviot kuin omat taskunsa. Silti hänelle, kuten monelle muullekin, tuli yllätyksenä Jari-Matti Latvalan nimeäminen Toyotan uudeksi tallipäälliköksi. Hän korvaa tehtävässä Tommi Mäkisen.

Jouhki toimi vuosien ajan Latvalankin managerina ja auttoi hänet aikoinaan Toyotalle.

Latvalan tuoreen pestin kohdalla hänellä ei ollut näppejään pelissä.

– Yllätyin tässä tilanteessa. Tarkoitan sitä, että jos tämä olisi tapahtunut parin vuoden kuluttua, se olisi ollut enemmän odotettavaa. Vaihtoehtoja oli varmasti jonkin verran, mutta Jari-Matti tuntee tallin taustat ja muut asiat hyvin. Sikäli tietysti tämä ei ole niin yllättävää, Jouhki kertoo Ilta-Sanomille.

Latvala jäi viime kaudeksi ilman tehdastallipaikkaa. Hän kilpaili kauden alkupuolella Ruotsin MM-rallissa Toyotalta vuokraamallaan WRC-autolla.

Vaikka Latvalan kisamäärä jäi koronavuonna vähäiseksi, niin silti oli kovin vähän merkkejä ilmassa, että hän oli tekemässä näin kovan luokan siirtoa – ainakaan vielä.

– Jari-Matti on hoitanut tänä vuonna omaa yritystään ja tehnyt kaikkiaan muita asioita. Hänelle on varmasti valjennut, että hän ei ehkä enää aja, ei ainakaan tosissaan. Ei sillä tavalla, että ura jatkuisi.

Latvala ottaa Toyotan tallipomona ison vastuun miljoonaluokan operaatiosta, jossa paineet ovat kovat. Toyota voitti merkkimestaruuden 2018 ja kuljettajien mestaruuden 2019 sekä 2020. Samanlaista menestystä odotetaan varmasti jatkossakin.

Vaikka odotukset ovat kovat, uskoo Jouhki siihen, että Latvalalla on hyvät valmiudet ison operaation pyörittämiseen.

– Osa miljoonabisnestä on, että on olemassa hallinto-organisaatio ja talousorganisaatio, jotka hoitavat liiketoimintapuolta. Insinööreillä on tietty rooli auton kehittämisessä ja tallin autojen pyörittämisessä, samoin mekaanikoilla. Kuskina Jari-Matti ymmärtää kokonaisuuden, ja mitä siihen liittyy. Jos katson tunteettomasti, niin hän on yksi fiksuimmista ja koulutetuimmista tähän tehtävään, Jouhki kehuu.

Mäkinen (vas.) ja Latvala keskustelevat Jyväskylän MM-rallissa 2018.­

Yhtenä etuna Latvalalle Jouhki näkee myös sen, että hän on yrittäjäsukua. Hänen isänsä johtaa Latvala Groupia, jonka alaa on maansiirtokoneiden maahantuonti. Tuoreen tallipäällikön oma yritys on logistiikkayhtiö Latvala Logistics Oy. Perheen yrityksiä ovat myös Töysä Machine Import Oy sekä Latvala Motorsport Oy.

Aivan pystymetsästä hän ei siis hyppää ison rahan organisaatiossa keulapaikalle.

Henkilösuhteilla on useimmiten suuri merkitys rekrytoinnissa ja Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda antoi lausunnollaan ymmärtää, että hyvä keskinäinen ymmärrys Latvalan kanssa oli isossa roolissa nytkin.

Toyodan mukaan suomalaisen aito rakkaus autoja kohtaan ja tinkimätön asenne vakuuttivat hänet siitä, että Latvala on oikea henkilö tehtävään.

– He tekivät Tommin kohdalla ihan samalla tavalla. Toyoda tuntuu olevan sellainen johtaja, joka tarkkailee ihmisiä ja on hyvä ihmistuntija. Hän johtaa isoa organisaatiota ja on paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Ei hän tyhjästä näitä valintoja vetele.

– Hänellä on ollut varmasti oma fiilis, että tämä on oikea ja hyvä juttu. Pakkohan sen näin on olla. Tommin kanssa taustalla oli pitkä yhteistyö ja sama nyt Jari-Matin kanssa.