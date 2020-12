Kommentti: Onni hymyilee viimein Jari-Matti Latvalalle – päähän potkittu ralliässä on ansainnut tilaisuuden näyttää

Tommi Mäkisen luottamus Jari-Matti Latvalaan päättyi jo 2019, mutta vastoin odotettua Mäkinen ei päättänytkään Toyotan uudesta tallipäälliköstä, kirjoittaa Marko Lempinen.

Rallimaailma kohisee parhaillaan Jari-Matti Latvalan uudesta työpestistä, josta Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisenä perjantaina.

Vielä perjantaina aamulla harva olisi uskonut, että juuri Latvala nousee Toyotan WRC-tiimin uudeksi tallipäälliköksi nelinkertaisen maailmanmestarin Tommi Mäkisen tilalle.

Latvalan värväystä voi pitää yllättävänä sitä taustaa vasten, ettei hänen ja Mäkisen yhteiselo ollut auvoista yhteisinä kausina 2017–2019. Ja nyt ensi kaudeksi Mäkinen nousee Toyotalla entistä suurempiin saappaisiin, joten hänenkin mielipiteensä uskoisi painavan näin suuria valintoja tehtäessä.

Mutta kun tuntee tarkemmin asian taustoja, Latvalan palkkaaminen ei enää tunnukaan niin suurelta yllätykseltä.

Päinvastoin, se oli enemmänkin odotettu ratkaisu Toyotalta.

Erokohuja, rallipettymyksiä

Toyotan japanilaisjohdossa arvostetaan ensinnäkin sitä, ettei Latvala ole antanut periksi, vaikka viime vuosina lunta on tullut tupaan enemmän kuin laki sallii.

Itse asiassa Latvalaa on potkittu päähän enemmän kuin vierasta sikaa. Joissakin kohdin kiltin tuurilaisen on syytä katsoa myös itse peiliin, mutta isossa kuvassa hän on kärsinyt harvinaisen paljon erinäisistä vastoinkäymisistä ja epäonnesta.

Latvala saavutti komealla ralliurallaan muun muassa kolme MM-hopeaa, mutta suuresta yleisöstä useimmat eivät olleet kuulleetkaan miehestä ennen kuin hän aloitti parisuhteen kohutun viihdepersoonan Maisa Torpan kanssa.

Suhde meni näyttävän alun jälkeen päin seiniä ja repi jopa koko Latvalan perheen hajalle. Lopputuloksena Latvalasta tuli tunnetumpi hahmo kuin kertaakaan MM-urallaan – suuren luokan julkkis, jollaista hän oli aina yrittänyt karttaa.

Suhde Torpan kanssa oli oma lukunsa, mutta kulisseissa tapahtui paljon muutakin. Äärimmäisen kovilla Latvala oli esimerkiksi loppuvuodesta 2019, kun häneltä vietiin MM-tallipaikka alta.

Hänen identiteettinsä on perustunut pitkälti ralliin, joten hän ymmärrettävästi koki hetkellisesti kadottaneensa itsensä ihmisenä.

Tästä päästään asian kääntöpuoleen. Rallimaailmassa on harvoja persoonia, jotka tietävät ralliautojen rakentamisesta ja kehittämisestä yhtä paljon kuin Latvala.

Esimerkiksi kelpaa kausi 2017, jolloin Latvala taisteli Toyotan WRC-Yariksellaan pitkään maailmanmestaruudesta. Tuolloin satuin olemaan kesken kauden paikalla, kun Mäkinen sanoi:

– Se, että me (Toyota) olemme heti debyyttikaudella pystyneet olemaan näin kilpailukykyisiä, on suurimmaksi osaksi Jari-Matin ansiota.

Latvala ehti harvinaisen nopeassa ajassa antaa kaiken kokemuksensa ja tietämyksensä Toyotan insinöörien käyttöön. Tilanteessa, jossa debyyttikauteensa valmistautumassa ollut tiimi oli pahasti hukassa iskukykynsä kanssa, eikä kauden alkuun ollut kuin kuukausi tai pari.

Toyotan japanilaisjohdossa tiedetään Latvalan monipuolinen osaaminen, ja se oli toinen merkittävä syy hänen palkkaamiseensa.

Päätös Japanista

Kaikkeen ei kuitenkaan Latvalakaan pystynyt vaikuttamaan kaudella 2017, jolloin Toyotan tekniikan pettäminen vei häneltä loistavat mestaruussaumat.

Yariksen tekniikka hyytyi yllättäen neljässä kisassa peräkkäin, joten oli nyt ikään kuin oikeutettuakin, että hänelle tarjottiin huippupesti hyvityksenä.

Kolmas tärkeä taustafakta Latvalan palkkaamisessa on se, ettei sitä päätöstä tehnyt Mäkinen eikä kukaan muukaan suomalainen. Päätös tuli suoraan Japanista, pääkallonpaikalta, eikä siihen ollut kenelläkään nokan koputtamista.

Japanissa Latvalan arvostus on aina ollut korkealla. Eikä se muuttunut siinäkään tilanteessa, että Mäkinen käänsi suojatilleen selkänsä kaudesta 2018 alkaen.

Kaikkien raskaiden vastoinkäymisten jälkeen onni hymyilee viimein Latvalalle. Kukaan ei vielä tiedä, millainen hän on rallitallin johtajana, eikä sillä ole juuri nyt merkitystäkään.

Oleellista on, että Latvala, jos kuka, on näyttöpaikkansa ansainnut.