IL: Yllätyskäänne Jari-Matti Latvalan verohelvetissä – muutos miljoonien mätkyihin!

Jari-Matti Latvala sai Iltalehden mukaan iloisia uutisia verottajalta.

Jari-Matti Latvala on vuodesta 2018 lähtien taistellut Suomen verottajan kanssa.

Latvala kertoi verohelvetiksi kutsumastaan taistosta muiden muassa syksyllä ilmestyneessä Jari-Matti Latvala – Elämän erikoiskoe -kirjassa.

Taistelu alkoi vuonna 2018, kun verottaja kiinnostui rallimiehen asumisjärjestelyistä.

Verottajan tulkinnan mukaan vuosia ulkomailla asunut Latvala on viettänyt verotuksen kannalta liikaa päiviä Suomessa viime vuosina. Latvala, 35, sanoo olevansa verottajan kanssa eri mieltä Suomessa viettämistään päivistä.

– Koska olen asunut Monacossa, sain viettää Suomessa 180 päivää vuodessa. Verottajan tulkinta matkapäivistä on erilainen kuin minulla, Latvala kertoi kirjassa.

Helmikuussa 2020 verottaja antoi päätöksen verotarkastuksesta, jossa he vaativat maksettavaksi verot vuosien 2014–18 palkoista, vaikka vuonna 2018 Latvala kertoo maksaneensa verot Suomeen.

Yhteensä verottaja on karhunnut Latvalalta noin kuuden miljoonan euron summaa.

Nyt Latvala kertoi Iltalehdelle, että karhuttava summa on muuttunut rallitähden verottajalle toimittaman oikaisuvaatimuksen myötä 4,5–5 miljoonaan.

– Asia on yhä kesken, mutta positiivinen asia on, että (karhuttava) kokonaissumma on tullut alaspäin siitä, mitä se oli alunperin, Latvala sanoi IL:lle.

Latvala kertoi viime viikonloppuna, että hän on muuttanut Monacosta takaisin Tuuriin. Latvala muutti Monacoon joulukuussa 2008 eli 12 vuotta sitten.