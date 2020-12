Esapekka Lapilta lähti työpaikka alta – ”Et sinäkään mene töihin, jos siitä pitää maksaa”

Suomalaiskuljettajista Esapekka Lappi ei jatka Fordilla, ja Teemu Sunisen jatko on myös vaakalaudalla.

Toyotan WRC-talliin täksi kaudeksi siirtynyt Sebastien Ogier varmisti uransa seitsemännen rallin maailmanmestaruuden sunnuntaina päättyneessä Monzan MM-rallissa. Ranskalaistähti on voittanut mestaruuden nyt kolmessa eri tallissa. Samaan on aiemmin pystynyt vain Juha Kankkunen.

Tämän vuoden tittelikamppailussa lauantaina keskeyttänyt tallikaveri Elfyn Evans taipui toiseksi. Puolustava maailmanmestari, Hyundain Ott Tänak oli pisteissä kolmas.

– Olen todella onnellinen. Viikonloppu oli kaikkea muuta kuin helppo. Olemme tietenkin pahoillamme Elfynin puolesta. Oli hauskaa taistella häntä vastaan tällä kaudella. Olen varma, että homman nimi on sama ensi vuonna, 37-vuotias Ogier tiivisti.

– Auto on toiminut fantastisesti koko kauden. Iso kiitos siitä tiimille. Odotan jo innolla ensi vuotta, uransa ensi kauteen päättävä Ogier jatkoi.

Ogier ajoi Monzassa voittoon ennen Tänakia ja toista Hyundai-kuskia Dani Sordoa. Tänakin ja Sordon sijoitukset varmistivat Hyundaille toisen valmistajien mestaruuden peräjälkeen. Toyota taipui kamppailussa viidellä pisteellä.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi ajoi Monzassa neljänneksi. MM-pisteissä pieksämäkeläinen oli kuudes.

M-Sport on kamppaillut koronapandemian aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Lappi vahvisti Monzan kisan jälkeen, etteivät työt brittitallissa jatku ensi kaudella.

– Ei ole ajopaikkoja. Sehän se tilanne vaan on. Toki kiinnostaisi ajaa. Polte on vielä ajaa ja menestyä. Ei sitä kannata vielä hanskoja seinälle kokonaan laittaa, mutta on vaikea nähdä, miten saisin yhtäkkiä ajopaikan vuoden tauon jälkeen, Lappi kertoi.

Kyse oli rahasta. Lappi ei ollut valmis maksamaan ajopaikastaan.

– Mitenkähän sen sanoisi kauniisti. Et sinäkään mene töihin, jos siitä pitää maksaa, Lappi kuittasi.

Lapin tavoin myös M-Sportin riveissä tällä kaudella ajaneen Teemu Sunisen uran jatko WRC-tasolla on vaakalaudalla. Suninen keskeytti Monzassa avauspäivänä moottorivikaan.

MM-pisteissä Suninen oli Lapin takana seitsemäs. Jokelalainen toi M-Sportille kauden ainoan palkintosijan oltuaan Meksikossa maaliskuussa kolmas.

Toyotan nuoren tähden Kalle Rovanperän tulokaskausi WRC-tasolla oli hieno. Monzassa Rovanperä kurvaili viidenneksi, ja sijoitus MM-pisteissä oli samainen viides.

Rovanperä on varmuudella mukana rallin MM-sarjassa Toyotan ratissa myös ensi vuonna.

– Tämä oli hieno ensimmäinen vuosi WRC-autolla. Kaikki toivottivat minut lämpimäksi tervetulleeksi, kun tulin mukaan vuoden alussa. Oli helppo saada hommat käyntiin, Rovanperä summasi.

Jari Huttunen varmisti WRC3-luokan kolmannella sijalla Monzassa luokan mestaruuden. Huttunen oli myös yleiskilpailussa komeasti kahdeksas.

– Ihan mieletön fiilis. En oikein osaa sanoa enempää. Iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille sekä tietenkin tiimille ja kartturille (Mikko Lukka), Huttunen tunnelmoi.

Emil Lindholm sijoittui luokassa neljänneksi ja oli yleiskilpailun 11:s. Kertaalleen keskeyttänyt Niclas Grönholm oli maalissa 34:s.

Nuori lupaus Sami Pajari menetti mestaruustaistelun juniorien MM-sarjassa perjantain ulosajoon. Pajari oli kuitenkin JWRC-luokan loppupisteissä kolmas.