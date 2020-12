Tommi Mäkinen lopetti työt keskellä juhlahumua – puhelu keskeytyi yllättäen: ”Mun pitää nyt hypätä tonne auton päälle!”

Tommi Mäkisen ura Toyotan tallipäällikkönä loppui mestaruushumuun. Ensi vuonna odottavat uudet haasteet.

– Minulla on hyvä fiilis! Erittäin hyvä fiilis, Toytan rallitallin pomo Tommi Mäkinen sanoo IS:lle puhelimitse Italian Monzasta.

Taustalla raikuvat juhlinnan äänet.

Mäkinen ja muu Toyotan väki juhlivat tallin ranskalaiskuskin Sebastien Ogierin uran seitsemättä maailmanmestaruutta. Ogier voitti myös sunnuntaina päättyneen Monzan MM-rallin.

Samalla Ogier nousi historian toiseksi rallitähdeksi, joka on voittanut MM-tittelin kolmella eri automerkillä. Aiemmin vain Juha Kankkunen on pystynyt samaan.

– Ogier on huikea ammattilainen, todellinen huippu ja erittäin hieno tiimityöskentelijä. Koko tiimi on todella lujasti hänen takanaan, Mäkinen kuvaili ranskalaista, joka siirtyi täksi kaudeksi Toyotan rattiin.

Ogierin mestaruusjuhlilla oli tallin kannalta myös himmeämpi kääntöpuoli. MM-sarjaa johtanut Elfyn Evans ajoi lauantaina Monzassa ulos tieltä ja keskeytti. Samalla Toyota menetti mahdollisuutensa voittaa myös valmistajien maailmanmestaruus eli napata himoittu tupla. Merkkimestaruus meni Hyundaille.

– Sillä hetkellä keskeytys oli shokki ja totta kai iso pettymys. Mutta ymmärsimme kaikki hyvin nopeasti, että olemme motorsportissa ja kaikkea voi nopeastikin tapahtua, Mäkinen kommentoi.

Hän sanoi Evansin ulosajosta huolimatta tuntevansa, että Toyota ikään kuin olisi voittanut kaiken: sekä kuljettajien että valmistajien sarjan.

– Ei me nyt ihan virallisesti kuitenkaan voitettu. Voimasuhteet olivat koko ajan meidän puolellamme ja olisimme varmasti ilman pikkuvirhettä kyenneet kaksoisvoittoon.

Ogierin voitonjylyyn päättyy yksi vaihe 56-vuotiaan Mäkisen uskomattomalla ralliuralla. 1990-luvulla hän voitti Mitsubishin kuljettajana neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta. Kilpaura loppui vuoteen 2003.

Seuraavana vuonna perustettiin jo yritys nimeltä Tommi Mäkinen Racing, ja Puuppolassa alettiin valmistaa ralliautoja.

Kun Toyota palasi rallin MM-sarjaan 18 kauden tauon jälkeen vuonna 2017, Mäkisestä tehtiin tallipäällikkö. Seuraavana vuonna Toyota nappasi valmistajien maailmanmestaruuden, ja Mäkisestä tuli historian ensimmäinen henkilö, joka on voittanut rallin MM-tittelin kuskina ja tallipäällikkönä. Kuljettajien MM-pysti Toyotalle tuli kausina 2019 ja 2020.

Ensi vuonna Mäkinen jatkaa Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajana. Hän jättää rallitiiminsä hyvillä mielin.

– Tai en minä tiimiä kokonaan varmaan jätä. Tulen olemaan mukana ja seuraamaan hommia. En vain niin jokapäiväisesti. Meillä on todella hyvä porukka. Jos he jatkavat samalla mallilla, niin kyllä tallilla hyvä tulevaisuus on, väistyvä pomo uskoo.

Hyvän tiimin lisäksi Mäkinen jättää taakseen suomalaisen rallin isoimman lupauksen. Kalle Rovanperä, 20, ajoi koronan surkastuttamalla tulokaskaudellaan WRC-sarjan viidenneksi. Rovanperä keräsi 80 MM-pistettä ja oli kerran podiumilla.

– Kallen kausi oli ihan huikean hieno. Hänellä on hyvä tulevaisuus, ja hän on jo huipulla. Täysi kausi olisi tuonut enemmän kokemusta, mutta Kallella on aikaa, Mäkinen kehaisee suojattiaan.

Yhtä asiaa Mäkinen ei tallipomon hommista tule kaipaamaan. Matkustamista. Hän kertoo nauraen, ettei ole laskenut, kuinka paljon on neljän vuoden aikana joutunut reissaamaan. Yksi arvio irtoaa: ”Liikaa.”

– Olen helpottunut. Nyt helpottaa kovasti. Tiedän, ettei tarvitse niin kovasti matkustaa tästä eteenpäin, mutta hei! Mun pitää hypätä tonne auton päälle nyt! Mäkinen päättää puhelun ja nousee mitä ilmeisemmin tuulettamaan Ogierin kanssa mestaruutta.