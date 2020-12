EK 15: Sebastien Ogier lähellä mestaruutta – Kalle Rovanperältä lohduton kommentti

Kalle Rovanperä ei aio enää puskea kohti neljättä sijaa.

Hyundain Dani Sordo oli nopein Monzan MM-rallin toiseksi viimeisellä, 15. erikoiskokeella. Tallikaveri Ott Tänak oli toinen 2,6 sekuntia hitaampana.

Fordin Esapekka Lappi oli erikoiskokeen kolmas 4,2 sekuntia Sordolle jääneenä.

– Tein paljon virheitä, Lappi sanoi haastattelussa pätkän jälkeen TV2:n lähetyksessä.

Kohti uransa seitsemättä maailmanmestaruutta ajava Sebastien Ogier toi Toyotansa maaliin viidentenä. Eroa kärkeen jäi 7,4 sekuntia, mutta ranskalaiselle tärkeintä oli saada ajokki turvallisesti maaliin

Ogieria seurasivat tallikaverit Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Rovanperällä eroa Sordoon tuli yhdeksän sekuntia.

Ogier johtaa kokonaistilannetta nyt 20,8 sekunnin erolla Sordoon. Lappi on neljäntenä ja Rovanperä viidentenä.

Rovanperä kuroi Lapin kaulaa kiinni aiemmin sunnuntaina, mutta sanoi 15. EK:n jälkeen, ettei neljäs sija ole enää mahdollinen, kun rengasetu on menetetty.

– Ei ole mahdollista nousta ylemmäs. Ensimmäisellä erikoiskokeella oli helpompaa, kun meillä oli paremmat renkaat kuin Lapilla, mutta nyt meillä oli samanlaiset renkaat. Minun pitää olla varovainen ja tuoda auto maaliin, Rovanperä kommentoi.

Koska Rovanperä on vasta viidentenä, valmistajien maailmanmestaruus on matkalla Hyundaille. Evansin eilinen ulosajo ja keskeytys on puolestaan tuomassa Ogierille mestaruuden.

Rallin päättävä Power Stage ajetaan kello 13.18 Suomen aikaa. TV2 näyttää EK:n suorana.