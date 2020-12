Elfyn Evans harmitteli virhettään: ”Tämä on järkyttävän iso pettymys”

Evans jahtasi uransa ensimmäistä MM-titteliä, mutta nyt kautta aikain kolmanneksi brittiläiseksi maailmanmestariksi tuleminen vaatii Ogierin epäonnistumista.

Sebastien Ogier on vahvasti matkalla kohti uransa seitsemättä maailmanmestaruutta rallin MM-sarjassa.

Toyota-kuski lähtee kauden päättävän Monzan MM-rallin päätöspäivään johtoasemassa, 17,8 sekunnin turvin ennen Hyundain Dani Sordoa. MM-sarjan johtaja Elfyn Evans sortui lauantai-iltapäivänä virheeseen ja keskeytti.

Tämä tiesi MM-taistelun kääntymistä tallikaveri Ogierin hyväksi.

– Olen tietenkin äärimmäisen pahoillani Elfynin puolesta. Minun tavoitteeni oli voittaa ralli ja katsoa, riittääkö se mestaruuteen. Nyt tiedän, että se riittää. Olen lähempänä mestaruutta kuin rallin alussa, mutta vielä on kolme pätkää jäljellä, Ogier kertasi.

– Tässä rallissa voi tapahtua mitä vaan. Pitää vain keskittyä, yrittää pysytellä rentona ja tietenkin varmistaa, että pääsemme maaliin asti.

– Tämä on järkyttävän iso pettymys. Se oli paha isku sekä minulle että tiimille. Tilanne näytti hyvältä myös tiimien MM-sarjan kannalta, mutta nyt minun virheeni teki hommasta vaikean, Evans manasi.

– Olen todella pahoillani tiimin puolesta, koska olemme tehneet kovasti töitä. Kaikki toivo ei ole tietenkään mennyttä. En olisi silti halunnut tällä tavalla palkita tallin kovaa työtä.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi on rallissa neljäntenä. Eroa palkintosijaan ja Hyundain Ott Tänakiin on 16,1 sekuntia. Ajamatta on enää vajaat 40 erikoiskoekilometriä.

– Jos ei kukaan mokaa mitään, niin tuskin voidaan nousta. Ero on niin iso, että en oikein usko. Yritetään toki loppuun asti, Lappi summasi.

Toyotan Kalle Rovanperä on viidentenä. Eroa kärkeen on reilu minuutti.

– Oli vähän vaikea päivä. Aina kun olimme hyvässä vauhdissa, niin pätkä peruttiin. Ei saatu siksi ajettua mitään eroja eteenpäin kiinni. Tästä ei kyllä ajamalla enää voi nousta ylöspäin, Rovanperä totesi.

R5-luokituksen Hyundailla ajava Jari Huttunen on yleiskilpailussa kahdeksantena ja Skodalla kaasutteleva Emil Lindholm kymmenentenä.