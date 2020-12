EK8: Hurja sekuntitaisto jatkuu Monzassa – junioreiden rallissa raju rysäys

Monzan MM-ralli jatkuu tasaisissa merkeissä. Nyt kärkeen nousi Dani Sordo.

Hyundain espanjalaiskuljettaja Dani Sordo nousi takaisin Monzan MM-rallin kärkeen ajettuaan pohja-ajan kilpailun kahdeksannella erikoiskokeella. Hän nousi kilpailun kärkeen 2,2 sekunnin erolla ennen Toyotan ranskalaista Sebastien Ogieria ja MM-sarjaa johtavaa britti Elfyn Evansia.

– Olin liian varovainen. Tämä ei ole hyvä aika, mutta kilpailua on vielä paljon jäljellä, MM-sarjassa toisena oleva Ogier paalutti WRC.comille.

Ogier jäi reilun 11 kilometrin pätkällä Sordosta 5,8 sekuntia. Evans taipui vain 0,4 sekuntia espanjalaiselle.

– En ollut iloinen erikoiskokeestani. Minun olisi pitänyt saada enemmän vauhtia irti joillain alueilla. Ei huono, mutta on ehdottomasti varaa parantaa, Evans jutteli.

Hyundain virolainen Ott Tänak piti kolmanneksi parasta vauhtia ennen Fordin Esapekka Lappia.

–Alku oli liukas ja tuntui, etten voi saada renkaita lämpenemään, Lappi sanoi.

Lappi on kilpailussa parhaana suomalaisena viidentenä 14,4 sekuntia Sordon perässä. Perjantain jälkeen Lappi oli vielä mukana voittotaistelussa, mutta mahdollisuudet ovat huvenneet aamun ajosuorituksilla. Tänak on ollut vain 0,7 sekuntia suomalaista sukkelampi. Toyotan Kalle Rovanperä kiirehtii kuudentena, mutta on jäänyt Lapista 20,1 sekuntia muun muassa aamun pyörähdyksen ja reunavalliin osumisen myötä.

Aamupuolella ajetaan vielä kello 11.02 alkaen reilun 22 kilometrin erikoiskoe, jonka jälkeen on tauko. Tänään ajetaan kaikkiaan seitsemän erikoiskoetta. Kauden viimeinen MM-ralli päättyy huomenna.

Junioreiden rallissa koettiin pelottavia hetkiä, kun latvialainen Martins Sesks ajoi rajusti ulos aamun ensimmäisellä erikoiskokeella.

Erikoiskoe lyötiin onnettomuuden jälkeen poikki punaisella lipulla, mutta latvialainen ja hänen kartturinsa selvisivät romuttuneesta autostaan ulos ehjin nahoin.