Espanjalaiskonkari Dani Sordo kaasutteli niukasti Esapekka Lapin edelle. Monzan MM-ralli jatkuu lauantaina.

Fordin suomalaiskuljettaja Esapekka Lappi menetti kärkipaikkansa Monzan MM-rallin perjantain viimeisellä erikoiskokeella. Hyundain kokenut espanjalainen Dani Sordo kaasutteli pohja-ajan ajopäivän päättäneellä kuudennella erikoiskokeella ja nappasi rallin piikkipaikan sekunnin erolla Lappiin.

Sadekelin renkaita käyttänyt Lappi taipui Sordolle reilun kymmenen kilometrin pätkällä nelisen sekuntia ja oli ek:n kuudes.

– Halusin säästää lumirenkaita, mutta en ole varma, oliko se oikea valinta. Meillä oli runsaasti vesiliirtoa. Saatan menettää johtoni, Lappi enteili WRC:n verkkosivuilla ennen Sordon maaliintuloa.

Toyotan Kalle Rovanperä sai vauhdista mukavasti kiinni perjantain loppupuolella, ja suomalaisnuorukainen kaasutteli pätkän neljänneksi. Kokonaistuloksissa Rovanperä on kuudentena, vajaat 25 sekuntia Sordoa perässä.

– Jos olisimme onnistuneet tekemään paremman ajan kolmannella erikoiskokeella, päivä olisi ollut parempi. Mielestäni tämä pätkä oli päivän haastavin. Tein pari virhettä, kun jarrutin liian aikaisin, Rovanperä kertoi maalissa.

MM-sarjan kärkinimi Elfyn Evans on maailmanmestaruusvauhdissa perjantain jälkeen. Toyotan brittikuski on kisassa neljäntenä, MM-kruunua uhkaava tallikaveri Sebastien Ogier on vain pykälän korkeammalla. Evans johtaa Ogieria MM-sarjassa 14 pisteellä.

Kauden viimeinen MM-ralli jatkuu lauantaina seitsemällä erikoiskokeella. Sunnuntaina vuorossa on kolme ajopätkää.