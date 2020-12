EK4: Draamaa Monzassa! Esapekka Lappi putosi kauas kärjestä – ek meni ajeluksi myös muilta suomalaisilta

Näin Nuorten Leijonien päävalmentaja perustelee kohua herättäneitä MM-kisavalintoja.

Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuvillen vaurioitunut menopeli piti siirtää pois reitiltä, ja kärjen järjestys mullistui täysin Monzan MM-rallissa.

Fordin suomalaiskuljettaja Esapekka Lappi johti kilpailua ennen neljättä erikoiskoetta, mutta päivän kolmas pätkä pudotti hänet neljän minuutin päähän kärjestä. Myös toisena olleen Hyundain espanjalaisen Dani Sordon sekä Toyotan Kalle Rovanperän ja Fordin Teemu Sunisen erikoiskoe meni ajeluksi, ja he kellottivat nimelliset ajat.

Toyotan Sebastien Ogier ja MM-sarjaa johtava Elfyn Evans miehittävät nyt kahta ensimmäistä sijaa. Hyundain Ott Tänak on kolmantena. Kärkikolmikko on 3,4 sekunnin sisällä. Sordo on jäljessä kärjestä 3.18,9.

Perjantaina ajetaan kaikkiaan viisi erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.