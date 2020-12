MM-rallin kulisseissa muhii kova puheenaihe – Marcus Grönholmin suojatti vahvoilla seuraavaksi suomalaiseksi tehdaskuskiksi

Hyundailla kaasutteleva Jari Huttunen on kaikessa hiljaisuudessa noussut puheenaiheeksi rallipiireissä.

Jari Huttunen on lähellä paikkaa WRC-sarjan tehdastalliin.­

Suomalainen ralliautoilu on kyntänyt jo vuosikausia syvällä, mutta erityisen mielenkiintoiseksi tapaukseksi on kaikessa hiljaisuudessa noussut Jari Huttunen, Marcus ”Bosse” Grönholmin pääosin omistaman yksityistallin GRX:n suojatti.

– Paljon on puhuttu viime aikoina siitä, ettei Suomesta enää tulevaisuudessa nousisi uusia kuskeja MM-talleihin, mutta ainakin tällä hetkellä Huttusen näkymät ovat erinomaiset, suomalaiskuskin managerina toimiva Grönholm kertoo.

– Olen jutellut Hyundain WRC-tiimin johdon kanssa, ja he ovat sanoneet olevansa kiinnostuneita Huttusesta. Poika on päässyt ihan uuteen lentoon tällä kaudella. Hän ei ole enää hosunut, eikä yrittänyt väkisin voittaa jokaista erikoiskoetta.

Uusia maailmanmestareita ei sitten vuoden 2002 ole Suomeen tullut, ja myös tulevaisuuden näkymiä pidetään vaatimattomina, pitkälti perustellusti.

Kaikki ei kuitenkaan jääne lajin suurlupauksen, jo nyt kuluvalla MM-kaudella Toyotalla väläyttäneen Kalle Rovanperän varaan. M-Sportin Fordin suomalaiskaksikolle Teemu Suniselle ja Esapekka Lapille saattaa löytyä MM-tallipaikat vielä seuraaviksikin vuosiksi.

Hyundai-kuski Huttusen, 26, potentiaali on ollut pitkään tiedossa, mutta viime vuosien ailahtelu on syönyt uskottavuutta. Kuluvalla kaudella mies on viimein löytänyt uudenlaisen harmonian ja kaasutellut vakuuttavasti lajin sisäpiirien puheenaiheeksi.

Torstaina yhdellä erikoiskokeella alkaneessa Monzan MM-rallissa suomalainen on suosikki kuittaamaan WRC3-luokan mestaruuden itselleen.

Jari Huttunen kuvattuna SM-ralleissa Riihimäellä vuonna 2019.­

Kiuruvedellä syntynyt Huttunen kertoo saaneensa Grönholmilta korvaamattoman tärkeitä ajovinkkejä. Vaatimaton ja vähäpuheinen Huttunen uskoo varmuutensa löytyneen kasvaneiden kilpailukilometrien myötä.

– Ilman Bossea en olisi ajanut enää vuosiin rallia. Hän on auttanut minua kaikessa, eikä vähiten taloudellisesti, Huttunen linjaa.

– Näkymäni ovat muuttuneet nopeasti aivan toisenlaisiksi: nyt tavoitteeni ovat korkealla, ja MM-tallipaikka on ymmärtääkseni saavutettavissa.

Koronapandemian vuoksi kuluva MM-kausi jää tyngäksi, vain seitsemän kisan mittaiseksi. Ensi kaudeksi WRC-tallien kuljettajat on pitkälti sementoitu, mutta kaudeksi 2022 vapaita paikkoja auennee. Ranskan Sebastien Ogier päättänee huikean uransa ensi kauden jälkeen, ja siinä tilanteessa Toyotalle aukeaisi heti vähintään yksi paikka.

Hyundain tähtikaksikon Ott Tänak–Thierry Neuville ei uskota mahtuvan enää pitkään samaan talliin, joten erityisesti Neuville voisi olla vaihtoehto Toyotalle. Lisäksi on mahdollista, että hybridiautot ilmestyvät rallipoluille joko kaudeksi 2022 tai 2023, ja sen uskotaan tuovan lisää tehdastiimejä MM-sarjaan.

– Joo, vuoden päästä Hyundaille saattaa tulla lisää tilaa, ja nimenomaan Hyundai on oma ykkösvaihtoehtoni, Huttunen sanoo.

Monzan kisassa maailmanmestaruudesta taistelevat lähinnä Toyotan Elfyn Evans ja Sebastien Ogier. Ennen kauden päätöskisaa Kalle Rovanperä on MM-sarjassa parhaana suomalaisena viidentenä.

Monzassa nähdään tositoimissa myös Grönholmin kaksi muuta suojattia, hänen poikansa Niclas Grönholm sekä Emil Lindholm. Rallicrossin MM-sarjasta tuttu Niclas Grönholm ja Lindholm ajavat WRC2-luokassa (Skodalla).