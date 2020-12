Tommi Mäkinen hakee unelmalopetusta tallipomon tehtävässä – ”Meidän pojilla on lupa taistella toisiaan vastaan”

Tommi Mäkisen aikakausi Toyotan tallipäällikkönä rallin MM-sarjassa tulee päätökseen viikonloppuna, kun kauden viimeinen ralli kaasutellaan Pohjois-Italiassa Monzassa.

Tommi Mäkinen tiimeineen ryhtyi Puuppolassa rakentamaan vuonna 2015 Toyota Yaris WRC:tä. Epäilijöitä riitti, mutta jo kaudella 2018 talli saavutti valmistajien mestaruuden.

Millaisen perinnön Mäkinen jättää seuraajalleen?

– Tallissa on aika hyvin asiat mallillaan. Uutta organisaatiota kun rakennetaan, niin se ottaa aina oman aikansa ennen kuin löytyy oikeat henkilöt oikeille paikoille. Aina siinä on säätöä, eikä asiat tapahdu hetkessä, Mäkinen summaa STT:lle.

– Homma pyörii nyt jo melko huolettomasti. Hirveän paljon ei tarvitse enää kehittää. Kaikki tietävät oman hommansa.

Jatkossa Mäkinen toimii Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajana. Vakanssi kuulostaa merkittävältä, mutta kiireet helpottavat.

– En minä sinänsä haikeutta tunne, kun tämä homma loppuu. Ei ainakaan missään tapauksessa samanlaista kuin silloin, kun lopetin ajamisen. Olen ihan mielissäni, että pääsen vähän uusiin haasteisiin, Mäkinen sanoo.

Mäkisen saappaisiin on ennakoitu hyppäävän Toyotan WRC-tiimin nykyisen urheilujohtajan Kaj Lindströmin, joka luki myös Mäkiselle nuotteja 2000-luvun alussa.

– Kaitsulla on nyt erittäin tärkeä rooli sporttipuolen johtajana. Siihen on erittäin vaikea löytää hyvää ihmistä tilalle. Voi olla, että se on tässä tilanteessa Kaitsulle jopa tärkeämpi rooli koko tiimin kannalta, Mäkinen toteaa.

– Japanista tiedotetaan uudesta tallipäälliköstä joulukuun puolivälin tienoilla.

Kauden päätösrallissa kuljettajien mestaruudesta kamppailevat Mäkisen suojatit Elfyn Evans ja Sebastien Ogier.

Walesilainen Evans jahtaa uransa ensimmäistä mestaruutta. Eroa Ogieriin on 14 pistettä.

Monzan rallin vuoristopätkillä tuprutteli keskiviikkona lunta, ja rata-alueelle on luvattu äärimmäisen kovia sateita.

Kumman puolesta Mäkinen löisi rahansa likoon?

– Ogier on aina ollut hyvä vaikeissa olosuhteissa, mutta niin hän on joka paikassa. Myös Evansilla on hyvin kokemusta vaikeista ja liukkaista asvalttiolosuhteista. Hän on esimerkiksi aina Montessa ollut vahva. Vaikea sanoa, kumpi sen sitten vie, Mäkinen naureskelee.

Toyotalla on mahdollisuus myös valmistajien MM-titteliin, sillä Hyundai on vain seitsemän pisteen päässä. Tuplamestaruus olisi oiva tapa Mäkiselle siirtää soihtua eteenpäin.

– Meidän pojilla on lupa taistella toisiaan vastaan, mutta pakko meidän on myös täysillä ajaa, jos mielitään valmistajien mestaruutta vielä havitella. Siinä mielessä tässä ei mitään taktikointeja kannata miettiä, Mäkinen paaluttaa.