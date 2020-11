No nyt on hurjaa menoa! Kalle Rovanperän ajotaidoista julkaistiin näyttävä video

MM-sarja on julkaissut vauhdikkaan videon Kalle Rovanperän menosta.

Kalle Rovanperä, 20, ajaa tuloskauttaan rallin MM-sarjan WRC-pääluokassa. Toyota-kuljettaja Rovanperä on viidentenä MM-pisteissä ennen kauden viimeistä osakilpailua.

MM-sarja on nyt julkaissut näyttävän videon nuoren hurjapään kaudesta. Kyseessä on niin sanottu on board -video, jossa Rovanperän ajoa on kuvattu sisältä autosta.

Tallenteet etenkin vauhdikkaista Viron ja Ruotsin ralleista ovat komeaa katseltavaa.

Voit katsoa videon tästä.

Rovanperän paras MM-osakilpailusijoitus tältä kaudelta on Ruotsin rallin kolmas tila. Erikoiskokeiden pohja-aikoja hänelle on kirjattu yhteensä seitsemän.

MM-sarjan kauden viimeinen kilpailu on määrä ajaa Italian Monzassa joulukuun alussa.

Tukevahkossa MM-pistejohdossa on ennen viimeistä kilpailua Rovanperän tallitoveri Elfyn Evans.