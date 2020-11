Video: Näin Jari-Matti Latvalan hankkima ihmelaite toimii – ”Tämä on satsaus tulevaisuuteen”

Jari-Matti Latvalan verstaalla olevalla 3D-tulostimella voidaan loihtia osia esimerkiksi vanhoihin ralliautoihin.

Jari-Matti Latvala näpyttelee jääkaappipakastimen kokoisen kaapin nappuloita, ja pian uunin näköisessä kammiossa alkaa tapahtua.

Pieni robotin ja ompelukoneen risteytystä muistuttava laite alkaa tikata muovia kerros kerrokselta kappaleeksi. Noin puolen tunnin jälkeen rallitähti pyörittelee kädessään muovista letkuliitintä, jonka ”ihmelaite” on juuri valmistanut järjestelmään syötettyjen piirustusten mukaan.

– Tulostimella on mahdollista tulostaa erilaisia kappaleita erikoismateriaaleista, jotka kestävät rasitusta, korkeita lämpötiloja ja erilaisia kemikaaleja. Tuotevalikoima on erittäin monipuolinen, oikeastaan mielikuvitus ja käyttötarpeet ovat rajoittavat tekijät, Latvala kertoo.

Latvala uskoo, että 3D-tulostus on tulevaisuuden ala, joka tulee laitteiden nopeutuessa valtaamaan yhä enemmän markkinoita.

– Olin nähnyt 3D-tulostusta Toyotan kehityskeskuksessa Saksassa, joten minulla on ollut tiedossa tämän kaltaisten laitteiden mahdollisuudet. Rakennamme täällä pajalla Historic-sarjan vanhoja ralliautoja, joihin on usein vaikea saada osia. Tilasimme tulostimesta esittelyn ja melko nopeasti tein päätöksen, että tuollainen on saatava.

Latvalan hallissa Töysän Tuurissa kunniapaikalla seisova teollisuuskoon 3D-tulostin valmistaa kappaleita muovista ja nailonista suomalaisyritys Vertexin ohjelmistolla tehtyjen kuvien perusteella. Laite on noin 60 000 euron hintainen.

– Olemme tehneet ralliautoihin esimerkiksi turbon imuputkia sekä kattoluukkuja. Tilaustyönä on valmistunut myös muun muassa Mercedes-Benzin henkilöauton Xenon-valojen korkeudensäätöön tarkoitettu osa. Sellaisen hinta kaupasta ostettuna on yli 200 euroa, ja 3D-tulostimella valmistettuna se maksaa parikymppiä.

Latvalan mukaan yrityksen tuoterepertuaari on jo laajentunut moottoriurheilun ulkopuolelle.

– Olemme tehneet elintarviketeollisuuden käyttöön tulevia suppiloita ja myös veneteollisuudesta on esitetty kiinnostusta erilaisille ratkaisuille. On selvää, että mikäli haluamme saada takaisin laitteesta maksetun hinnan sekä tehdä tällä tuottoa, on meidän tarjottava tuotteita myyntiin myös ulkopuolisille. Tulostin on siis ehdottomasti satsaus tulevaisuuteen.