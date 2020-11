Verotaistelu pitää Jari-Matti Latvalan sinkkuna: ”Voimani ja energiani eivät yksinkertaisesti riitä”

Verohuolet vievät yöunia, mutta Jari-Matti Latvala saa nautintoa yrityksensä kehittämisestä eikä hän ole unohtanut ralliakaan.

Jari-Matti Latvala kertoo yllättyneensä siitä, kuinka suuren huomion hänen syksyllä ilmestynyt elämäkertansa on saanut.­

Alavuden Tuurissa sijaitseva halli on täynnä vanhoja kilpa-autoja, joita Latvala Motorsport rakentaa ja virittää pikataipaleille.

Jari-Matti Latvalan, 35, tie kuljettajana rallin MM-sarjassa tyssäsi viime kauteen, mutta kiireet näyttävät siirtyneen erikoiskokeilta täysipäiväiseen yritystoimintaan.

– Puuhaa riittää aamusta iltaan. Ehostamme vanhoja autoja siihen muottiin, millä niillä ajettiin ralleja noin 30 vuotta sitten, esittelee Latvala innostuneena.

Latvala on saanut energiaa myös uudesta projektista. Rallitähti hankki kesällä halliinsa 60 000 euroa maksaneen 3D-tulostiminen, jolla voi valmistaa muun muassa ralliauton osia.

– Olin suunnitellut omaa yritysuraani ajalle rallin ajamisen jälkeen. Nyt kun ajohommat ainakin MM-sarjan osalta ovat jäissä, on ollut aikaa kehitellä myös firmajuttuja, ja 3D-hommat ovat tuoneet siihen mukavasti nostetta.

Jari-Matti Latvalan ura rallin MM-sarjan kuljettajana on ainakin tällä haavaa ohi.­

Vaikka Latvala kertoo nykyisestä elämästään silminnähden hyväntuulisena, on vuoteen mahtunut raskaitakin vaiheita. Tuurilaisen ralliura huipputasolla on ainakin toistaiseksi ohi, mikä on vaatinut isoa elämänmuutosta ja sopeutumista.

– Olen tottunut reissaamaan vuosikausia. Maat, lentokentät ja hotellit ovat vain vaihtuneet viikonlopuista toiseen. Ja nyt kuin salamaniskusta, minulla on ollut kaikki aika olla kotona ja tehdä asioita ilman MM-kalenteriin kirjattuja päivämääriä. Se on ollut toisaalta vapauttavaa, mutta tämä kaikki on vaatinut myös uudenlaisen elämän opettelua.

Oman mausteensa Latvalan vuoteen on tuonut syksyllä ilmestynyt elämäkertakirja. Teos nostatti kohua ennen kaikkea Latvalan ja ex-kihlattu Maisa Torpan suhdeasioihin liittyvistä kappaleista.

Latvala kertoo yllättyneensä siitä, kuinka suuren huomion kirja on saanut.

– En odottanut aivan tällaista vellontaa, mutta on tietysti mukava, että teos kiinnostaa. Halusimme tehdä nimenomaan elämäkerran, jossa avaan itseäni rehellisesti ihmisenä, enkä pelkästään hc-faneille suunnattua rallikirjaa.

Latvala kertoo myös pohtineensa viime aikoina suhdettaan julkisuuteen. Suhdekohujen ja kirjan ansiosta tuurilainen on löytänyt yhä useammin nimensä otsikoista, jotka eivät liity hänen urheilu-uraansa.

– Minulla ei ole koskaan ollut tarvetta olla julkisuudessa muun kuin rallin kautta. Suhde Maisan kanssa sekä ero lisäsivät varmasti ihmisten kiinnostusta, ja tilanne on nykyään vähän erilainen. Joudun enemmän miettimään omia liikkeitäni ja sitä mitä uskallan tehdä.

Kuin muistutuksena tilanteesta, Latvala joutui muutama viikko sitten jälleen pienimuotoiseen sivuluisuun kommentoidessaan somevaikuttaja Sara Siepin Instagramiin lataamia sänkykuvia.

Rallikuskin kehujen sävyttämä viesti ei hukkunutkaan satojen muiden kommenttien sekaan, kuten Latvala kirjoittaessaan oli uumoillut.

– Tarkoitin kommentin täysin hyvällä ja vilpittömästi, enkä olisi koskaan uskonut, että siitä nousee tuollainen juttu. Tavoitteenani on ollut aina rallin maailmanmestaruus, ja viime aikoina tuntuu, että olen saanut yhtä suuren julkisuuden näiden asioiden tiimoilta, vaikka en ole MM-pokaalia voittanutkaan.

Jari-Matti Latvalalla on Töysän Tuurissa oma museo ja kahvila.­

209 MM-rallin mies tunnustaa kuitenkin tiedostavansa pelin hengen.

– Kaikesta huolimatta julkisuus on myös hyvä asia, ja se auttaa esimerkiksi yritykseni markkinoinnissa. Minulla on ollut aina tavoitteenani pitää julkisuuskuvani positiivisena, mutta kaikki asiat eivät elämässä mene aina niin kuin niitä suunnittelee. Siksi kritiikkiä ja negatiivisempiakin asioita on opittava ottamaan vastaan.

Kohueron jälkeen vuoden päivät sinkkumiehenä viihtynyt Latvala kertoo avoimesti, että ei tällä hetkellä ole valmis uuteen rakkauteen.

– Olen kesällä tapaillut jotain ihmisiä, mutta sellaista tunnetta, että haluaisin vakavaa parisuhdetta, ei tällä hetkellä ole.

Latvalan mukaan tunteet heijastuvat vahvasti myös miehen tämänhetkisestä elämäntilanteesta. Latvala käy verohallinnon kanssa kiistaa asumiskuvioistaan vuosilta 2014–2017, jolloin hän oli kirjoilla Monacossa.

Verottaja ulosmittasi keväällä Latvalan kiinteistöjä ja autoja miljoonien edestä maksusuunnitelman vakuudeksi.

– En haluaisi aloittaa parisuhdetta ennen kuin saan verotaakan pois. Voimani ja energiani eivät tällä hetkellä yksinkertaisesti riitä sellaiseen niin kauan kuin tämä asia on päällä, rallitähti huokaa.

Latvala myöntää, että keskeneräinen veroasia on vienyt yöunia ja pitää tulevaisuudensuunnitelmat jäissä.

– En uskalla suunnitella tulevaisuutta tai tehdä investointeja, koska en tiedä saanko pitää omaisuuteni, vai lähteekö kaikki. Tilanne on siinä mielessä todella stressaava.

Verohuolista ja kilpauran tyssäämisestä huolimatta tuurilaisessa hallissa näyttää puuhastelevan positiivista energiaa uhkuva Latvala. Yritystoiminta on ottanut uusia askeleita eikä Latvala ole unohtanut suurinta intohimoakaan eli kilvanajoa.

Urallaan 18 MM-rallia voittanut kuljettaja oli nopein lokakuun lopussa Keravalla järjestetyssä Askolan Granit -rallissa isältään lainaamallaan autolla.

– En aio lopettaa ajamista, mutta paluu MM-sarjaan vaatisi monen asian loksahtamista paikoilleen, koska maailmantilanne heijastuu koko lajiin. Jos tilanne rauhoittuu ja haluaisin vielä kokeilla MM-sarjaa, niin katseet on suunnattava kauteen 2022.

– On kuitenkin selvää, että kokonaispaketin ja kaluston pitäisi olla kilpailukykyinen, jos siihen rumbaan taas lähtee. Ralli on ollut aina niin iso osa elämääni, että se kulkee aina mukanani.

Kun Jari-Matti Latvalan ralliura on tauolla, hän ahkeroi tallillaan muiden muassa ralliautojen osien parissa.­

Tällä hetkellä Latvala hakee kuitenkin nautintonsa Historic-ralleista ja yrityksensä kehittämisestä. Miehen pitää kiireisenä myös markkinointityö Toyotalle. Se on viemässä rallitähden kuukaudeksi Japaniin, jos viisumiasiat saadaan kuntoon.

– Arkeeni mahtuu sopivasti kiirettä ja erilaisten asioiden kanssa työskentelyä. Koetan nauttia niistä päivä kerrallaan ja koota onnea pienistä palasista.