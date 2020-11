Video: Toimittaja pelkäsi oksentavansa sähköisen ralliauton huimassa kyydissä: ”Farkut täynnä asioita, joita niissä ei kuuluisi olla”

Ilta-Sanomat sai huimat maistiaiset suomalaisen Ferratum-tallin sähköisestä rallicrosstykistä.

Urallaan 30 MM-rallia ajanut Jani Paasonen, 45, köyttää minut jämäköihin turvavöihin. Yritän asetella päässäni olevaa kypärää tukevasti penkkiä vasten. On vaikeaa pitää päätä pystyssä. Niin paljon kypärä painaa.

Olen suomalaisen Ferratum-tallin rallicrossautossa. Rallicross on laji, jossa ralliautoilla ajetaan suljetuilla radoilla yleisön edessä. Niillä radoilla totutusti ovat moottorit pärisseet ja bensa kärynnyt. Täällä, Vantaan Vauhtikeskuksessa on hiljaista ja ilmassa leijuu vain sateen tuoksu. Ferratumin sponsoroima Ford Fiesta ERX -auto toimii nimittäin sähköllä.

Autoa ei ole suunniteltu kaksimetriselle ihmiselle. Jalkojeni ympärillä on ranteen paksuisia sähköjohtoja. Mahdun pelkääjän paikalle hädin tuskin. Ja kyllä minä pelkäänkin. En itse autoile, vaan polkupyöräilen. Tältä minusta on tuntunut viimeksi Särkänniemessä vuonna 2001, kun kokeilin ensi kertaa Tornado-vuoristorataa.

Vieressäni rattia pitelee Juha Rytkönen, rallicrossin hallitseva Suomen mestari. Hän nousi otsikoihin sijoittumalla MM-sarjan debyyttikisassaan Tykkimäellä toiseksi elokuun lopussa. Se suoritus tuli bensakoneella. Nyt tallipomo Paasonen kertaa Rytköselle sähköauton toimintaa.

Vaihteista ei tarvitse huolehtia, koska käytännössä vaihtoehtoja on kaksi: eteen ja taakse. Nelivetoisessa autossa on yhteensä kolme sähkömoottoria, joista kaksi takaosassa ja yksi edessä. Ne tuottavat yhteensä 450 kilowattia, mikä tekee hulppeat 612 hevosvoimaa. Vääntömomenttia löytyy huimat 1002 newtonmetriä.

Sähköllä käyvä rallicross-auto on hurja peli tottumattomalle.­

Ovi lyödään kiinni nenäni edestä, auton ulkopuolelta. Ristin kädet rintani päälle ja tartun turvavöihin. Lähdemme liikkeelle ja kurvaamme radalle. Eihän tässä mitään: on sitä ennenkin autossa istuttu ja sähköauto on kätevä kaupunkikäytössä.

– Ajaessa ei kuule moottorin ääntä, niin kaasun asento on vähän hankalampi löytää. Ei tunne pitoa eikä kuule ääniä, niin auto on erilainen, mutta oikein miellyttävä ajaa, Rytkönen selittää sähkökilpurin ominaisuuksia.

Juha Rytkösen oli tarkoitus ajaa Ferratumin polttomoottoriautoa Katalonian osakilpailussa, mutta tekniset huoleet estivät tallin osallistumisen.­

Sitten hän painaa kaasun pohjaan.

En ole koskaan tuntenut mitään tällaista. Ruumistani vasten puristuu hirvittävä voima, joka tuntuu väkivaltaiselta. On kuin joku löisi palleaan. Ensimmäisessä mutkassa tuntuu, että oksennan. Sitten pelkään, että oksennan, koska minua kuvataan. Alan panikoida. Haluan pois autosta, mutta istun vain valkoisena paikallani.

Myöhemmin Rytkönen kertoo minulle, että kiihdytimme sadan kilometrin tuntivauhtiin noin kolmessa sekunnissa, märällä kelillä. Maksimivauhti suoran päässä oli 150–60 km/h.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen pystyn jo vähän rentoutumaan ja seuraavat sujuvat paremmin: Muistan jo hengittää. Rytkönen valuttaa auton välillä soran puolelle. Vaikka autosta kuuluu ulkopuolelle vain voimansiirron ja sähkömoottorin ininää, sisällä maailma on toisenlainen. Sora rapisee, rengas ulvoo.

Minä ulvon adrenaliiniryöpystä, kun poistumme radalta. Kädet tärisevät.

– Minusta tuntuu, että farkkuni ovat täynnä asioita, joita niissä ei pitäisi olla, sanon kuvaajalleni kun nousen autosta tutisevin jaloin.

Rallicrossauto on kaksimetriselle pieni.­

Paasonen tulee riisumaan minulta kypärän päästäni. Kysyn häneltä, ajoiko Rytkönen ihan kunnolla vai saiko fillaritoimittaja pilipalikyytiä.

– Ei se ollut missään nimessä pilipalijuttu. Täysillä Juha lähti kiihdyttämään ja kävi jo laidallakin. Kisassa jarrutuksessa olisi ollut enemmän puristusta ja riskiä olisi otettu enemmän, Paasonen arvioi.

Paasonen kokeili rallimaailmassa vaihtoehtoisia polttoaineita jo yli kymmenen vuotta sitten, kun hän esitteli eri tapahtumissa Manfred Stohlin biokaasuautoa. Paasonen tapasi Stohlin kisatessaan Jyväskylän MM-rallissa 1990-luvun lopulla, ja on sittemmin alkanut itävaltalaisen yhteistyökumppaniksi.

Kaasun kanssa kaksikko oli aikoinaan liikkeellä liian varhain, kun jakeluasemia tai kaasuautojen maahantuojia ei vielä oikeastaan ollut, mutta sähköstä Stohl löysi uutta virtaa. Myös Ferratum-tallin sähköauto on Stohlin STARD-tiimin suunnittelema ja valmistama.

– Kaikki uusi kiinnostaa. On mukavaa olla uudessa mukana, ja nähdä tulevaisuuden potentiaali, Paasonen kertoo.

Millaista palautetta piinkova rallimies Paasonen saa alan taitajilta, kun hän puuhaa sähköautojen parissa?

– Moni kysyy, että onko sähkörallicrossissa mieltä ja järkeä. Mutta kun autoja on monta rinnakkain, niin kyllä se on ihan kilpailua ja taistelusta tulee fiilistä, Paasonen sanoo.

Tältä näyttää sähköauton konepellin alla.­

Kauaa rallimies ei ehdi juttelemaan. Auto pitää saada lataukseen. On ilmennyt ongelma, jota Paasonen setvii puhumalla englantia puhelimeen. Jokin pieni akku on tyhjä ja se pitää saada ladattua, jotta isompaa akkua voi alkaa ladata, hän selventää minulle.

En ymmärrä tästä kovin paljon, mutta hymyilen ja nyökyttelen. Helpottuneena, että ajelu on ohi.

Ferratum-talli on kilpaillut tällä kaudella jo yksittäisissä kisoissa rallicrossin MM-sarjan Projekt E -sähköluokassa. Ensi kaudella Jani Paasosella on tarkoitus varustaa kuljettaja luokan jokaiseen kisaan.

Tulevaisuudessa sähkö voi olla keskeisin osa koko tallin toimintaa. Rallicrossin MM-sarjan pääluokka, Supercar, on tarkoitus muuttaa kokonaan sähköllä toimivaksi lähivuosina. Ensi vuodelta Kansainvälinen autoliitto FIA tosin vielä perui radikaalin uudistuksen, koska mullistus olisi tullut talleille liian kalliiksi keskellä koronapandemiaa. Uudistus lykättiin kauteen 2022.

Paasonen uskoo muutokseen.

– On kova paine, että uudistus toteutuu. Millä konseptilla se toteutuu, jää nähtäväksi. Me haluamme olla mukana taistelemassa ja nyt meillä on pari vuotta aikaa opetella, hän sanoo.

Paasosesta rallicross on laji, jonka on helppoa siirtyä sähköön. Kisoissa ei ajeta paljon kilometrejä, vaan erät kestävät vain muutaman minuutin kerrallaan. Kilpailut käydään pienellä alueella. Latausverkko on helpompaa rakentaa kuin tavalliseen ralliin, ja riittävä virtamäärä on usein valmiiksi lähettyvillä.

”Pleikkariohjain”, Paasonen kuvailee sähköauton rattia.­

Paasonen esittelee mielellään tallin sähköautoa ihmisille. Sähköllä ajettaviin kisoihin hänellä liittyy yksi haave. Koska ajopeleistä ei lähde kovaa ääntä, niillä voisi kisata vaikkapa Helsingin keskustassa.

– Vaikkei olisi moottoriurheiluihminen, vaan toisen tyyppinen, niin kaikki ovat vähän kilpailuhenkisiä. Jos Helsingissä järjestettäisiin sähkörallicrosskisa, niin aika paljon tulisi katsojia.

Seuraavaksi sähköautot ovat radalla lisäluokassaan rallicrossin MM-sarjan Belgian osakilpailussa marraskuun 21. päivänä. Silloin, yhden kisaviikonlopun ajan, Ferratumin sähköautolla ajaa Suomen rallilegenda Marcus Grönholm, 52.