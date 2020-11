Jari-Matti Latvalalla on niskassaan lähes 5 miljoonan euron velka Suomen verottajalle – saa silti veronpalautusta!

Verottajan kanssa miljoonien potista taisteleva Jari-Matti Latvala sai palautuksia.

Rallitähti Jari-Matti Latvala on ollut viime vuosina otsikoissa myös ralliteiden ulkopuolisten syiden vuoksi. Eroon päättyneen suhteen Maisa Torpan kanssa lisäksi on puhuttanut erityisesti Latvalan verohelvetti.

Latvalalla on yhä noin 4,8 miljoonan euron jäännösverot maksamatta. Asiakirjoista on selvinnyt, että verottajan karhuamasta summasta miljoona euroa koostuu viivekoroista, toisin sanoen tienaamattomasta rahasta. Korkojen osuutta voi pitää huomattavana.

Latvala kertoo IS:lle, ettei hän ole lyhentänyt verovelkaansa enää viime kevään jälkeen.

– Taisteluni verottajaa vastaan on edelleen kesken, eikä minulla ole viime kevään jälkeen ollut tarvetta lyhentää verottajan karhuamaa summaa. Aiemmin maksoin ison summan verottajalle, koska halusin kantaa oma-aloitteisesti oman korteni kekoon tässä asiassa, Latvala sanoi tiistaina.

– Oleellista on sittemmin ollut se, että ulosotossa ollaan oltu tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Kuten olen aiemminkin sanonut, koen kärsineeni epäoikeudenmukaisuutta, ja nyt minulla on mahdollisuus hakea oikeutta itselleni.

Tiistaina julkistetuissa vuoden 2019 verotiedoissa osin Monacossa asuvan Latvalan ansiotulot ja pääomatulot ovat nolla euroa.

Hän on kuitenkin verottajan kanssa käydystä taistelusta ja 4,8 miljoonan jäännösverosta huolimatta saanut veronpalautuksia 16 238 euroa.

Rallitähti ei tosin usko näkevänsä niitä koskaan.

– Ne veronpalautukset eivät taida koskaan saapua tililleni, vaan eiköhän verottaja pidä ne rahat itsellään – ainakin niin pitkään kuin tämä prosessi on kesken. Tilanne on kieltämättä erikoinen, mutta en siis alkanut edes miettiä, mitä voisin veronpalautusrahoillani tehdä, Latvala selvitti.

Latvalan verohelvetti alkoi vuonna 2018. Ilta-Sanomat kertoi lokakuussa 2019, että verottaja karhuaa Latvalalta miljoonien eurojen summaa. Syynä verohelvettiin on se, että verottajalla ja Latvalalla on epäselvyyksiä rallikuskin asuinpaikasta.

– He ovat eri mieltä siitä, missä minä asun. Vuonna 2018 alkoi verottajan kanssa prosessi, jota käydään edelleen läpi. Se on ollut niin raskas, että se on vienyt minulta energiaa ja voimia, Latvala kommentoi reilu vuosi sitten IS:lle.

Jari-Matti Latvala kommentoi verotaisteluaan myös lokakuussa ilmestyneessä elämäkerrassaan.­

Toukokuussa IS kertoi, että verottaja oli ulosmitannut Latvalan omaisuutta usean miljoonan euron edestä, muun muassa hänen autojaan ja kiinteistöjään.

IS sai tuolloin useammalta sisäpiirilähteeltä vahvistuksen tiedolle, jonka mukaan verottajan Latvalalta vaatima jäännösveropotti on yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa. Latvala vahvisti tiedon ja kertoi maksaneensa veloista noin 1,4 miljoonaa euroa.

– Olemme yhä verottajan kanssa isoilta osin eri mieltä, ja asia on pahasti kesken. Mutta olen tosiaan maksanut tuon huomattavan summan vaadituista veroista, ja siis ihan siitä syystä, että haluan osoittaa kuuliaisuutta asiassa, Latvala kommentoi toukokuussa.

Kiistassa on kyse siitä, että Latvala ja verottaja ovat erimielisiä vielä viime kaudella MM-sarjaa täysipainoisesti kiertäneen rallitähden asumiskuvioista.

Jari-Matti Latvala osallistui Kerava-ralliin lauantaina 24. lokakuuta.­

Latvala on vuodesta 2009 lähtien asunut Monacossa ja ollut Suomeen rajoitetusti verovelvollinen. Verottaja ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että rallitaituri olisi vuosina 2014–2018 ollut riittävästi vuorokausia ulkomailla välttääkseen ansiotuloverojen maksun Suomeen.

Latvala kommentoi verotaistelua myös lokakuussa julkaistussa, Riikka Smolander-Slotten kirjoittamassa Jari-Matti Latvala – Elämän erikoiskoe -kirjassa (Otava).

– Koska olen asunut Monacossa, sain viettää Suomessa 180 päivää vuodessa. Verottajan tulkinta matkapäivistä on erilainen kuin minulla, Latvala kertoi.

Kirjassa todetaan, että jos verottaja tulkitsee matkustuspäivät Suomessa vietetyiksi, tulee Suomi-päiviä heti 60 lisää, jolloin sallittu raja paukkuu.

– Olen laskenut päivät tarkasti, ja maksoin vuoden 2018 verot Suomeen, koska tein arviointivirheen ja olin liikaa Suomessa. Muilta vuosilta on olemassa kuitit ja tositteet eikä asiassa pitäisi olla mitään epäselvää, Latvala jatkoi.

Rallitähti totesi, että taistelu verottajan kanssa on vienyt häneltä voimia ja vaikutti osaltaan paljon siihen, että ura rallin ammattilaiskuljettajana käytännössä päättyi kauden 2019 jälkeen. Veroasioista vääntäminen vauhditti keskittymisen herpaantumista.

– Haluan oikeudenmukaisuutta enkä voi ymmärtää sitä, että ihmiset ajetaan ensin ahtaalle ja sitten rahaa ja aikaa vieneiden selvitysten jälkeen annetaan periksi. Mielestäni tällainen toiminta on ”pelolla ohjaamista”, joka ei ole enää 2020-lukua.