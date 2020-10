Jari-Matti Latvala kertoo uudesta elämäntilanteestaan – elää täysin uudenlaista arkea: ”Joku saattaa helposti masentua”

Jari-Matti Latvala elää täysin uudessa tilanteessa.

Jari-Matti Latvala on täynnä uutta energiaa. Ovet rallin MM-sarjan tehdaskuskina sulkeutuivat viime kauden jälkeen, mutta kilpa-ajajan elämään on löytynyt paljon uusia mielekkäitä asioita.

– Ekan kerran lukion ja armeijan jälkeen elämääni on tullut normaali säännöllinen rytmi: aikaisin nukkumaan ja aikaisin ylös. Reissatessa MM-sarjassa elämänrytmi oli tosi erilaista kisaviikoilla ja vapaa-ajalla, 35-vuotias Latvala kertoi.

Vuosi 2020 on avannut Latvalan silmät, kun hän ei ole enää kiertänyt maailmaa rallin parissa.

– En ollut nähnyt Suomen kesän vaiheita aikoihin. Tänä kesänä näin ne kaikki ekan kerran lähes 20 vuoteen.

Huippu-urheilija asettaa itsensä alttiiksi kritiikille jo pelkällä urallaan. Latvalan kohdalla asia nousi täysin uusiin ulottuvuuksiin aikaisemmin tänä syksynä.

– Kun se kirjakin tehtiin, niin se on tuonut lisää kiinnostavuutta.

Kirjassa Jari-Matti Latvala – Elämän erikoiskoe (Otava) rallikuski avasi rohkeasti elämäänsä, joka on sisältänyt myös kipupisteitä ja vaikeuksia.

Jari-Matti Latvalasta julkaistiin kirja lokakuun alussa.­

– Olin yllättänyt siitä, kuinka paljon kirjaa käsiteltiin julkisuudessa. Samalla on ollut hienoa kokea, miten paljon positiivisia kommentteja olen saanut ihmisiltä. Sellaisiakin kommentteja on tullut, että kirjassa on liikaa negatiivisia asioita – olisi pitänyt olla enemmän niitä hyviä asioita, Latvala sanoi.

Hän kertoi kirjassa mm. värikkäistä käänteistä suhteessaan Maisa Torppaan.

Latvala nosti kirjassa esille myös kovat paineet, joita elämä huipulla on hänelle asettanut.

Latvalan käsityksen mukaan kirjan 4 000 kappaleen ensipainos on myyty loppuun ja kirjasta on otettu 2 000 kappaleen lisäpainos. Välillä Latvala itsekin on myynyt kirjoja.

– Huvitti hiljattain, kun olin huoltoasemalla, ja minulla oli pari kirjaa mukanani. Yhtäkkiä joku tuli kysymään, että saisiko ostaa. Näköjään täytyisi pitää kirjoja mukana koko ajan, Latvala kertoi naurahtaen.

Kuluva vuosi on ollut Jari-Matti Latvalalle hyvin erilainen kuin kiireiset vuodet huippukuskina olivat.­

Tunnettu huippukuski ei ole jäänyt rallikiireiden helpotettua lepäämään laakereilleen. Hänellä riittää sopivasti tekemistä eri projekteissa.

Latvala mm. tekee pajallaan ralliautoihin uusia osia teollisuuskoon 3D-tulostimella. Laitteen arvo on noin 60 000 euroa. Tulostettavat osat suunnitellaan ensin valmiiksi tietokoneella.

Hän on myös tehnyt markkinointihommia Toyotalle – joskin sen kuvion jatko ensi vuodeksi on vielä auki.

– Urheilija – on se sitten vaikkapa ralliautoilija tai jääkiekkoilija – on helposti tottunut siihen, että koko ajan mennään ja koko ajan on tekemistä. Joku saattaa masentua homman loputtua, Latvala sanoi pirteänä.

”Suomessa on aivan mahtavat rallitiet”, Jari-Matti Latvala sanoo.­

Hän löysi tänä vuonna pitkästä aikaan myös vanhan harrastuksensa suunnistuksen.

– Kävin keväästä syksyyn joka viikko iltarasteilla. Sain kartanlukutaitoa taas vähän takaisin.

Harrastuksensa parissa Latvala on muille yksi ihminen ihmisten joukossa, ei tähtistatuksen henkilö.

– Ihmiset suhtautuvat tosi positiivisesti. Sellaisia hyväntahtoisia kommentteja kuulee, että katso, ralliautoilijakin on päässyt paikalle. Ja ihmiset toki ovat hyvin kiinnostuneita ralliasioista ja kyselevät paljon.

Koronavirus sotki tänä vuonna Latvalan unelmaa MM-rallien ajamisesta. Hän osallistui alkuvuodesta yksityiskuskina Ruotsin MM-ralliin, jonka joutui keskeyttämään.

Sen jälkeen koronavirus pilasi mahdollisuudet päästä yrittämään MM-teillä uudestaan.

Latvala onkin kilpaillut kotimaassa. Hän ajoi viime viikonloppuna Askolan Granit -rallikilpailun Etelä-Suomessa – isänsä autolla. Konkari lähti kilpailuun pikahälytyksellä ja sai kartanlukijakseen tutun kaverinsa Juho Hännisen.

Jari-Matti Latvala voitti viime viikonloppuna Askolan Granit -rallin isänsä Jari Latvalan Toyotalla.­

Latvala hyppäsi auton rattiin käytännössä kylmiltään, mutta löysi ammattimiehenä tuntuman kilpailun edetessä ja ajoi lopulta voittoon.

– Viimeisillä pätkillä ajoin jo se mitä osaan, ja jäi tosi hyvä maku. Aluksi piti ottaa vähän varovaisemmin. Olisi ollut noloa soittaa isälle pyörät ylhäällä, että nyt kävi näin, Latvala sanoi.

Maailman kuuluisimmissa MM-ralleissa kilpaillut ja kisasirkuksen aikana maineikkaissa huippuhotelleissa asunut suomalainen ei nosta itseään kotimaisten ”pikkukisojen” yläpuolelle.

– Nyt ajan kisoja, jotka jäivät siinä uran alkuvaiheissa ajamatta. Lähdin ulkomaille jo tosi nuorena eli silloin pääsin ajamaan tosi vähän ralleja Suomessa. Ja Suomessa on aivan mahtavat rallitiet, mitä rallimaailmassakin arvostetaan, Latvala sanoi.

Jari-Matti Latvala on voittanut Suomen MM-rallin kolmesti. Kuva vuoden 2015 juhlista.­

Hänen toiveissaan olisi päästä ajamaan ensi talvena perinteisessä Tunturirallissa.

– Rakastan ajamista, mutta ihan hirveästi en ole päässyt ajamaan. Koko vuosi on ollut erikoinen. Syksyllä oli ajatuksia myös ulkomaista, mutta korona on vienyt ne pois.

Latvala ajoi MM-sarjassa ensimmäisen kilpailunsa jo 2002. Hänestä tuli silloin 17-vuotiaana historian nuorin MM-ralliin osallistunut suomalaiskuljettaja.

Jari-Matti Latvala 17-vuotiaana Walesin MM-rallissa vuonna 2002.­

Nousu huippujen joukkoon nähtiin lopullisesti 2010-luvulla, vaikkei Latvala voittanutkaan unelmoimaansa maailmanmestaruutta. Parhaimmillaan Latvala sijoittui MM-sarjassa kakkoseksi: 2010, 2014 ja 2015.

Haastattelun aikana ei ole havaittavissa katkeruutta.

– Rehellisesti sanottuna rupesin kahden, kolmen viimeisen vuoden aikana väsymään siihen, että aina oli kiire. Oli kova työ jo ennen kisoja, kun oli nimikirjoitusten jakamista, valokuvausta ja kaikkea sellaista. Ja jos muutamakin prosentti putoaa kilpailusuorituksesta väsymyksen takia, se näkyy heti, Latvala sanoi.

– MM-tasolla homma on mennyt äärimmäisyyksiin, kun ohjelmaan sovitetaan pienessä ajassa niin paljon.

Jari-Matti Latvala tutuissa puuhissa antamassa haastattelua 2019.­

Latvala lähti MM-sarjasta viime kauden jälkeen, koska Toyota ei tarjonnut hänelle enää uutta tallikuskisopimusta.

Hän on ajanut rallin MM-sarjassa yhteensä 209 kilpailua.

Osakilpailuvoittoja on 18, joista viimeisin tuli Australiassa marraskuussa 2018. MM-rallien palkintokorokkeelle Latvala on noussut 67 kertaa.