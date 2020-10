EK8: Kalle Rovanperä rysäytti ulos vaarallisessa paikassa – Dani Sordo säikähti: ”Todella pahassa kohdassa”

Kalle Rovanperä ajoi ulos ikävässä paikassa.

Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä ajoi ulos Sardinian MM-rallin kahdeksannella erikoiskokeella. Kisajärjestäjän verkkosivuilla julkaistussa kuvassa näkyy, että Rovanperän auton vasen takarengas on irronnut rytäkässä. Sivuston mukaan Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen ovat kunnossa.

Suomalaisautokunta oli ennen kahdeksatta erikoiskoetta kilpailussa yhdeksäntenä ja jäänyt kärjestä lähes kolme minuuttia.

Rallia johtava Dani Sordo totesi Ylen lähetyksessä näytetyssä WRC:n haastattelussa Rovanperän auton jääneen todella vaaralliseen paikkaan. Suomalaisen auto jäi keskelle tietä kovavauhtiseen paikkaan.

– Rovanperä on tosi pahassa paikassa. Ei ole mukavaa, kun auto on keskellä tietä tuossa kohdassa erikoiskoetta.

Myös Hyundain Ott Tänak päivitteli Rovanperän auton hankalaa asemaa erikoiskokeen jälkeen.

– Kallelle tapahtui onnettomuus todella hankalassa paikassa. Tällä nopeudella ei ole mukava olla puiden välissä, viime kauden maailmanmestari Tänak viittasi WRC.comissa ahtaaseen onnettomuuspaikkaan, missä muiden piti ohittaa hajonnut auto varovasti.

Perjantaina kelpo vauhtia pitäneen ja kilpailua pitkään johtaneen Fordin Teemu Sunisen lauantai jatkui hitaissa merkeissä. Sunisen kilpailun toinen sija tuli uhatuksi jo aamun ensimmäisellä erikoiskokeella, mutta toisella tuli täysi pudotus, kun suomalainen jäi erikoiskokeen kuudenneksi ja putosi kilpailussa neljänneksi.

Kilpailua johtava Sordo kaasutteli Hyundaillaan pohja-ajan ennen Toyotan Elfyn Evansia, Hyundain Thierry Neuvilleä ja Toyotan Sebastien Ogieria.

Sordon johto Ogieriin on 36,5 sekuntia. Neuville on kolmantena, ja Suninen neljäntenä vain 2,4 sekunnin päässä Ogierista. MM-sarjaa johtava Evans on viidentenä 12,4 sekunnin päässä Sunisesta.

Ennen lauantain huoltotaukoa ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Kello 11.07 ohjelmassa on reilun kymmenen kilometrin puristus ja kello 12.08 ajetaan 15 kilometrin pikataival. Kilpailu päättyy sunnuntaina.