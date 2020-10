MTV Urheilu: Teemu Sunisen railakas reaktio pohja-aikaan huvitti – ”Paras kommentti, jonka olemme häneltä koskaan kuulleet”

Teemu Suninen ajoi Sardinian MM-rallissa kovat pohjat EK1:lle.

Suomalaiskuski Teemu Suninen aloitti perjantaina Sardinian MM-rallin huikealla pohja-ajalla.

Suninen piiskasi Fordinsa reilun 12 kilometrin mittaisella ensimmäisellä erikoiskokeella maaliin 12,4 sekuntia nopeammin kuin toiseksi kovimman ajan kellottanut tallikaveri Esapekka Lappi.

MTV Urheilu kertoo, kuinka yleensä rauhallinen ja vähäsanainen Suninen riehaantui itsekin loistavasta alustaan.

– Painoin vittu todellakin menemään (englanniksi Fuck, I was sending it). Auto on loistava. Vittu. Mahtava veto. Ihan pirun kova aika! Suninen meuhkasi erikoiskokeen maalissa.

MTV Urheilun mukaan M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener repesi nauramaan kuullessaan suojattinsa juhlinnan.

– Se oli ehkä paras kommentti, jonka olemme koskaan kuulleet häneltä. Ei se kirosana, vaan se toinen osa – painaminen (englanniksi sending). Hän on selvästi roikkunut liian pitkään englantilaisten ihmisten seurassa, Millener kommentoi.

M-Sport julkaisi Twitterissä minuutin mittaisen videon Sunisen huikeasta avauserikoiskokeesta.

Tallipäällikkö Millener myönsi WRC All Live -lähetyksessä MTV Urheilun mukaan olleensa kauhuissaan Sunisen vauhdista. Hän pelkäsi 26-vuotiaan suomalaisen ajavan ulos.

Suninen putosi Sardinian MM-rallin kärkipaikalta neljännellä erikoiskokeella kolhittuaan autoaan ja jäätyään erikoiskokeen viidenneksi. Kärkeen nousi Hyundain Dani Sordo.

Perjantain viimeisen eli kuudennen erikoiskokeen jälkeen Sordo johtaa 17,4 sekunnin erolla Suniseen. Kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, joka on jäänyt kärjestä yli 35 sekuntia.

Toiseksi paras suomalainen, Toyotan Kalle Rovanperä, on perjantain jälkeen kahdeksantena. Rovanperän ero kärkeen on venähtänyt yli kahteen ja puoleen minuuttiin. Suomalaisnuorukainen oli vaikeuksissa etenkin perjantain viimeisillä pätkillä.

Avauserikoiskokeella toiseksi kiitänyt Esapekka Lappi joutui pettymään jo toisella EK:lla, kun matka jäi kesken teknisen vian vuoksi.

Juttua päivitetty pe 9.10. klo 18:57. Lisätty jutun loppuun perjantain tuloksia.