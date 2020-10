Tommi Mäkisen lähtö tallipäällikön paikalta tuli shokkina Toyotan tähtikuskeille: ”Olisin halunnut, että hän jatkaa”

Tommi Mäkisen lähtö tallipäällikön paikalta surettaa Toyotan tähtikuskeja.

Tommi Mäkisen johtamassa Toyotan rallitiimissä tapahtuu vuodenvaihteessa isoja muutoksia. Toyotan tallipäällikkönä vuodesta 2017 lähtien toiminut Mäkinen siirtyy Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajaksi.

Samalla Toyota ottaa hoitaakseen tallin WRC-projektin, jota on aiemmin johdettu Tommi Mäkinen Racing Oy:n kautta.

Tällä kaudella Toyotan WRC-kuljettajakolmikon muodostavat Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Kaksi ensin mainittua kommentoi rallisivusto Dirtfish.comille Mäkisen lähtöä tallipäällikön paikalta. Molemmat kertovat, että uutinen yllätti.

– Se tuli melko shokkina. En ollut tietoinen kuin vasta Turkin rallin jälkeen, että oli tulossa muutoksia, MM-sarjaa johtava brittikuski Evans, 31, kertoi sivustolle Sardinian MM-rallin yhteydessä.

Turkin MM-ralli päättyi 20. syyskuuta ja muutoksesta tiedotettiin julkisuuteen kaksi päivää myöhemmin.

– Ei ole edelleenkään supertarkkaa, mitä muutokset tallin sisällä ovat, mutta tiedämme Tommin siirtyvän uuteen rooliin Toyotalla. Toivon, että mitä muutokset sitten ovatkaan, voimme jatkaa työntekoa tässä mukavassa ilmapiirissä, Evans jatkoi.

Tommi Mäkinen aloittaa ensi vuonna Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajana. Hänen tuleviksi tehtävikseen on mainittu mm. moottoriurheilupuolen strateginen suunnittelu ja kuljettajaohjelmien kehittäminen.­

Toyotan WRC-autot on suunniteltu ja valmistettu Suomessa Mäkisen johtamassa Puuppolan autotehtaassa.

– Toyota osti vain Tommi Mäkinen Racingin liiketoiminnan, mutta firma jatkaa edelleen yhteistyötä Japanin puolen kanssa toisessa roolissa. Tallin pääpaikka on edelleen Jyväskylässä, vaikka vetovastuu onkin virallisesti Toyota Gazoo Racingilla, Mäkinen kertoi IS:lle syyskuussa.

Mäkisellä on ollut suuri rooli Toyotan menestystarinassa sen jälkeen, kun talli palasi MM-ralliin vuonna 2017.

Kuusinkertainen maailmanmestari Ogier uskoo, ettei Mäkisen lähtö juurikaan näy Toyotan jokapäiväisessä toiminnassa. Uutinen yllätti joka tapauksessa.

– Se tuli yllätyksenä. Odotin tällaisen päätöksen tulevan jossain vaiheessa, mutta en odottanut sen tulevan näin pian. Tähän asti kaikki on toiminut hyvin meidän välillämme ja jatkuvuus on aina hyvästä... olisin halunnut, että hän jatkaa, täksi kaudeksi Toyotalle siirtynyt Ogier, 36, totesi Dirtfishille.

Sebastien Ogier on viihtynyt Tommi Mäkisen alaisena. Kuva vuodelta 2018.­

Myös Evans kertoi olevansa harmissaan siitä, ettei Mäkinen jatka tallipäällikkönä.

– Se on surullista, koska Tommi on aina ollut täällä valtavan kokemusmääränsä kanssa. Hän on aina ollut valmiina tarjoamaan neuvojaan, Evans harmitteli.

Mäkinen, 56, itse on myöntänyt, että tallipäällikön tehtävien jättäminen kirpaisee.

– Fiilikset ovat vähän kaksijakoiset, mutta totta kai tämä tuntuu haikealta. Meillä on ollut todella kova tiimi: kaikilla on loistava työhenki ja porukka on rakentunut tiiviiksi. Mutta en toki poistu toiminnasta kokonaan vaan seuraan sitä jatkossakin aika läheltä, Mäkinen pohdiskeli IS:lle uutisen tultua julki.

Rallin MM-sarjassa ajetaan viikonloppuna Sardinian MM-ralli. Se on näillä näkymin koronapandemian vuoksi tyngäksi jäävän kauden toiseksi viimeinen ralli. Marraskuussa ajetaan vielä Belgiassa.

Toyotalla on MM-sarjassa kaksoisjohto: Evans johtaa 97 pisteellä ja Ogier on toisena 79 pisteellä. Kolmas Toyota-kuski Kalle Rovanperä on kerännyt 70 MM-pistettä. Hän on neljäntenä tasapisteissä kolmospaikkaa pitävän Hyundain Ott Tänakin kanssa.